Beauté irréelle: des mannequins numériques à la conquête du monde (photos alléchantes)

Belles, jeunes et extrêmement populaires, ces séduisantes demoiselles partagent leur vie sur Instagram avec des milliers d’abonnés. Le seul inconvénient est qu’elles n’existent pas en réalité et ne sont qu’une invention de la pensée humaine combinée avec de la technologie informatique.

À l'ère de la numérisation et des réseaux sociaux, les mannequins habituels ne sont plus aussi impressionnants qu'avant. Les créatures artificielles devenant de plus en plus populaires, Instagram a vu émerger de nulle part ces «robots» à l'apparence tellement humaine que l'on a du mal à croire que c'est irréel.

Lil Miquela

Публикация от *~ MIQUELA ~* (@lilmiquela) 4 Апр 2018 в 6:51 PDT

Le compte Instagram de Lil Miquela a véritablement fait sensation depuis son inscription en avril 2016, les utilisateurs se demandant si le mannequin est une vraie jeune femme ou juste un projet numérique.

Публикация от *~ MIQUELA ~* (@lilmiquela) 15 Мар 2018 в 7:58 PDT



Le modèle mène une vie très «humaine», si bien que les gens commencent involontairement à penser qu'elle est réelle. Selon son profil, elle a 19 ans. D'origine brésilienne, elle est américaine et vit à Los Angeles.

Публикация от *~ MIQUELA ~* (@lilmiquela) 16 Ноя 2017 в 3:10 PST

À l'heure actuelle, ce mannequin virtuel compte déjà 1,1 million d'abonnés, qui suivent de près ses publications quotidiennes. On la voit souvent voyager dans plusieurs pays, rencontrer de vraies personnalités telles que des musiciens et des designers, ainsi que poser sur des photos dans des vêtements de marque.

En outre, Miquela a fait la couverture d'un magazine papier bien réel en janvier 2018.

Публикация от *~ MIQUELA ~* (@lilmiquela) 6 Янв 2018 в 6:14 PST



Malgré sa grande popularité sur Instagram, certaines personnes la critiquent en la traitant de «cyborg». Miquela, ou plutôt son créateur, dont l'identité reste un mystère, est également accusée de promouvoir un contenu qui ne correspond pas à la réalité.

Bermuda

Публикация от Bermuda (@bermudaisbae) 19 Апр 2018 в 11:23 PDT

En 2016, le monde a soudainement découvert un nouveau modèle numérique, une jeune femme blonde nommée Bermuda. Elle est devenue célèbre après que son créateur a piraté le compte de Lil Miquela. Quelques jours plus tard, l'épisode de ce piratage a été résolu et les deux filles sont apparues ensemble dans une publication.

Публикация от Bermuda (@bermudaisbae) 18 Апр 2018 в 3:59 PDT

Les photos de Bermuda sont moins réalistes que celles de Miquela et ressemblent plutôt à un personnage de jeux vidéo. Son compte affiche néanmoins 65.000 abonnés, qui aiment le contenu qu'elle partage. Elle soutient entre autres la politique de Donald Trump et se dit fière d'avoir la peau blanche

Shudu Gram

Публикация от Shudu Gram (@shudu.gram) 3 Мар 2018 в 12:08 PST

Le mannequin numérique d'origine africaine Shudu Gram s'appelle sur son Instagram «le premier mannequin numérique du monde». Elle a été créée par un photographe vedette de 28 ans, Cameron-James Wilson qui, pour éviter toute confusion, a officiellement confirmé que Shudu est juste un modèle 3D.

Публикация от Shudu Gram (@shudu.gram) 24 Апр 2017 в 4:36 PDT

«Incarnation de la beauté», comme l'a baptisé Cameron-James Wilson, le mannequin pose souvent sur les photos dans des habits traditionnels africains.

Shudu a 111.000 abonnés pour l'instant.