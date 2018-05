200.000 litres de «tequila» frelatée saisis au Mexique

200.000 litres, un lot record d'une boisson frelatée ressemblant à la tequila, ont été saisis au Mexique, dans l'État de Jalisco.

Selon le site Universal, la boisson, découverte dans une maison à Tlaquepaque, était déjà mise dans des bacs. L'information avait été communiquée à la police par le Conseil mexicain de réglementation de la tequila.

Ce produit national mexicain a profité dès 2012 de mesures supplémentaires de protection et de soutien, notamment sur le marché international, grâce à de nouvelles normes de réglementation adoptées par le gouvernement. Les modifications apportées à la législation concernent notamment une délimitation nette et précise du marquage des bouteilles qui contiennent de la tequila et de celles qui sont remplies d'autres boissons alcoolisées réalisées, comme la tequila, à base de l'agave, mais ne faisant que rappeler la tequila.

Cette boisson nationale à forte teneur en alcool a commencé à être fabriquée au XVIe siècle aux alentours de la ville mexicaine de Tequila, d'où son nom. Elle est réalisée à partir de l'agave bleu et contient 38 à 40% d'alcool. Seulement cinq États mexicains ont le droit d'en fabriquer: Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit et Tamaulipas.