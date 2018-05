Salon rose: quand les femmes saoudiennes se mettent au volant (images)

رايحين على معرض #بنكش؟ لا تفوتوا زيارة جناح مياه نوفا بفعالياته ونشاطاته الممتعة وفرصة الربح بجوائز قيّمة من ١٣ الى ١٥ مايو بالرياض



Going to the #PINKISH event? Don’t miss stopping by Nova Water’s stand for fun games, activities, and many prizes

In Riyadh from 13 to 15 May pic.twitter.com/1FAYKV1pKM