Pérou: une équipe de pompiers volontaires sera créée en reconnaissance à l’URSS (photos)

La future caserne de pompiers aura pour nom «18 juillet: jour d'amitié russo-péruvienne», a annoncé à Sputnik Carlos Marchand Pucamayo.

© Photo. Comité Cívico de Huaycán Pérou: une équipe de pompiers volontaires sera créée en reconnaissance à l’URSS

Le séisme du 31 mai 1970 a été la plus grande catastrophe naturelle jamais enregistrée au Pérou. 80.000 personnes ont alors péri et 20.000 autres ont été portées disparues. L'URSS n'a pas tardé à dépêcher dans le pays ravagé par le sinistre des secouristes, des médecins et des ingénieurs qui y ont travaillé pendant plusieurs mois.

© Photo. Comité Cívico de Huaycán Pérou: une équipe de pompiers volontaires sera créée en reconnaissance à l’URSS

Mais une autre tragédie s'est produite le 18 juillet de la même année quand un avion soviétique transportant de l'aide humanitaire pour les Péruviens sinistrés s'est abîmé au-dessus de l'Atlantique, et les 16 membres d'équipage et six médecins qui étaient à bord ont péri. C'est à ce jour que sera consacrée la prochaine activité des pompiers volontaires de Huaycán.

Selon Carlos Marchand Pucamayo, la future équipe de pompiers aura pour devise «être prêt à risquer sa vie pour sauver les autres».

© Photo. Comité Cívico de Huaycán Pérou: une équipe de pompiers volontaires sera créée en reconnaissance à l’URSS

«Ce projet est le fruit de la société civile. Nous y travaillons en coopération avec la municipalité. Les pompiers choisissent eux-mêmes leurs collaborateurs. […] On a eu des difficultés pour trouver où s'installer, et il n'a pas été facile non plus de trouver des volontaires», a indiqué l'interlocuteur de l'agence.

Et d'ajouter que cinq candidats avaient suivi la formation grâce au soutien du Corps national des pompiers du Pérou.

M.Pucamayo a dit que le choix du nom de la prochaine caserne de pompiers avait pour lui une signification toute particulière.

«Ma mère est venue dans cette région en mai 1970, juste avant le tremblement de terre. Elle a survécu au sinistre et reste très reconnaissante aux pompiers soviétiques qui l'ont même visitée à l'hôpital. Elle a aussi vu comment ils sauvaient ses voisins», s'est-il souvenu.

Selon l'interlocuteur de Sputnik, cette reconnaissance s'est même traduite en valeur, voire responsabilité familiale, son frère Ruben étant devenu pompier et servant depuis 20 ans déjà au Corps général des pompiers volontaires du Pérou.

Le Pérou est l'un des pays du monde les plus exposés aux catastrophes naturelles auxquelles s'ajoute une forte vulnérabilité sociale des populations inhérente aux pays en voie de développement.