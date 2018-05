Un jeune homme du Texas obtient son diplôme pour faire une surprise à ses parents

L’envie de faire une surprise à ses parents a poussé ce jeune américain à garder la bouche cousue et à faire ses études à l’université pendant six ans sans en dire un mot à ses proches…

Un jeune homme du Texas, Hans Mujica, avait des problèmes avec ses études. Il y a quelques années il est rentré dans l'Université mais n'a pas pu poursuivre ses études, étant rapidement renvoyé à cause de son niveau académique insuffisant. Pour ses parents ce fut un coup dur et ils ont été vraiment déçus de leur fils.

Hans a décidé alors de leur faire une surprise qu'on ne voit pas tous les jours. Il s'est mis à travailler et a réussi à gagner suffisamment d'argent pour payer ses études lui-même. Alors, il s'est réinscrit à l'Université et en 2017, il a même gagné une subvention fédérale pour ses études.

Et tout cela en cachette de ses parents! L'étudiant a réussi à garder son secret pendant six ans, précise indy100.

La cérémonie de remise de diplôme a eu l'effet d'un choc sur ses parents qui ne se doutaient de rien. Hans a expliqué sur sa page Facebook que c'était le but qu'il recherchait.

«Mes parents m'ont toujours dit qu'un diplôme de l'enseignement supérieur était le plus beau cadeau que vous pouvez offrir à vos parents. Je l'ai planifié pendant autant d'années et, enfin, le moment est venu. Il y a quelques années, j'ai été renvoyé de l'Université. Oui, je n'ai pas peur de le reconnaître.

Le regard de mes parents déçus était insupportable. Ce jour-là, je me suis dit qu'ils ne seraient plus jamais déçus. Quelques années plus tard, j'ai pensé à cette surprise. Ils pensaient que ce ne serait qu'une séance de photo en famille. Ils ignoraient que j'avais terminé mes études à l'Université. Dans l'enveloppe, il y avait des lettres d'invitation à la cérémonie de remise de diplômes», a-t-il expliqué

Cette émouvante scène, partagée sur YouTube, a été largemen visionnée par les internautes.