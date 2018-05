Le gouvernement canadien dépense des millions pour de la pub sur Facebook et Instagram

Au cours des trois dernières années, le gouvernement canadien a dépensé des dizaines de millions de dollars canadiens en campagnes publicitaires sur Facebook et Instagram, annonce le quotidien The Star évoquant les chiffres récemment présentés à la Chambre des communes.

Les données présentées en mai à la Chambre des communes canadienne montrent que le gouvernement compte de plus en plus sur les réseaux sociaux pour promouvoir des événements, diffuser des annonces et faire connaître ses initiatives, écrit le quotidien The Star. © REUTERS / Dado Ruvic La fuite massive de données Facebook aurait été provoquée par des tests psychologiques

Ainsi, entre le 1er janvier 2016 et mars 2018, les organismes gouvernementaux ont consacré plus de 24,4 millions de dollars canadiens [16.1 millions d'euros] à des campagnes publicitaires sur Facebook et Instagram.

Durant cette période, Destination Canada [Commission canadienne du tourisme, ndlr.] a investi à elle seule plus de 9,2 millions de dollars canadiens [6.1 millions d'euros] dans la promotion du tourisme au Canada auprès des utilisateurs de Facebook.

Le ministère de l'Immigration, quant à lui, a dépensé plus de 2 millions de dollars canadiens [plus de 1.3 million d'euros] pour des campagnes informant sur les exigences relatives aux visas et les flux de l'immigration économique. La diffusion d'informations sur le programme de réfugiés syriens à destination des Canadiens a coûté 47 497 dollars canadiens [31.479 mille d'euros].

Bob Cox, président de News Media Canada et éditeur du Winnipeg Free Press, estime qu'il n'est pas logique que le gouvernement utilise l'argent des contribuables pour soutenir des entreprises numériques étrangères comme Facebook et Google.

«Ça me rend fou que personne ne remette cela en question, et je ne sais pas pourquoi. Le gouvernement a eu le temps pour faire un effort et faire appel aux médias canadiens», a-t-il déclaré.