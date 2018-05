Le Danemark est le dernier des pays européens à interdire le port du voile intégral

Aujourd'hui, le Danemark est le dernier pays européen à légiférer sur le port du voile intégral islamique pour des raisons de sécurité publique. La loi a été adoptée par 75 voix contre 30.

Cette initiative a été proposée par le gouvernement de centre-droit. Cette loi a été aussi soutenue par les deux premières forces politiques du parlement: les sociaux-démocrates et le Parti populaire danois.

«Toute personne qui porte un voile intégral qui dissimule le visage dans l'espace public devra payer une amende», selon la nouvelle loi.

A partir de sa date d'entrée en vigueur, le 1er aout 2018, toute infraction sera sanctionnée par une amende de 1000 couronnes danoises (134 euros). En cas de récidive, l'amende pourra être de 10.000 couronnes danoises (1343 euros).

L'année dernière, la Cour européenne des droits de l'homme a soutenu une loi similaire adoptée en Belgique, relate The Telegraph. Outre le Danemark, l'Autriche et la France, où la burqa et le niqab sont interdits dans la rue depuis 2010, différentes formes de voile intégral sont bannies aux Pays-Bas, en Belgique et en Suisse.