Pologne: une bombe de la Seconde Guerre mondiale découverte et… enterrée de nouveau

La découverte de bombes datant de la Seconde Guerre mondiale n'est pas un phénomène rare en Pologne. De telles informations paraissent régulièrement dans différentes régions du pays. C'est arrivé une nouvelle fois lors du montage d'une conduite de gaz à Wroclaw (dans l'ouest de la Pologne). Sauf que la nouvelle n'a pas été communiquée tout de suite, car la dangereuse découverte avait été négligée.

L'engin a été mis au jour lors de la pose d'une conduite de gaz dans l'arrondissement de Nowy Dwor. Mais au lieu d'en informer les services spécialisés, les ouvriers ont d'abord jeté la bombe dans les buissons attenants au chantier, puis l'ont récupérée et enterrée non loin de l'endroit où elle avait été découverte.

Pourquoi? Tout simplement pour éviter les complications. En effet, rendre publique l'information aurait impliqué des procédures qui auraient pu ralentir les travaux de construction. C'est la direction du maître d'œuvre qui devait alerter la police, mais quand elle a ordonné d'ensevelir la bombe de nouveau, personne n'a osé protester.

La police a commencé dès avril à interroger les ouvriers pour savoir si ceux-ci n'avait pas trouvé de bombe sur les lieux (quelqu'un aurait-il tout de même alerté la police?), mais personne n'a rien avoué. Les enquêteurs ont insisté et non sans raison: la dangereuse découverte a été faite le 25 mai.

Six suspects ont avoué leur faute et fourni des témoignages, tandis que six autres plaident non coupable et refusent de collaborer avec l'enquête, a annoncé le parquet de Wroclaw.

© REUTERS / Nir Elias Une bombe de la guerre de 1948 découverte près d’une piste de l’aéroport de Tel Aviv

Les coupables devront maintenant payer une amende de 50.000 zlotys (plus de 11.500 euros) auxquels viendront s'ajouter 120.000 zlotys (presque 28.000 euros) pour les services des démineurs

Il n'est pas rare que des bombes datant de la Seconde Guerre mondiale soient retrouvées sur des chantiers. Récemment, plus de 20.000 personnes ont été évacuées en Italie à cause d'un obus, tandis qu'à Hong Kong, c'est le Consulat général de Russie et les bâtiments se trouvant à proximité qui ont été évacués en raison de la présence d'une bombe qui a été neutralisée après 20 heures d'intervention.