Les photos de Johnny Depp prises en Russie font sonner l’alarme chez ses fans

Deux photos prises récemment à Saint-Pétersbourg et montrant Johnny Depp en compagnie de fans russes ont fait un tollé sur les réseaux sociaux, beaucoup d'internautes le trouvant trop maigre et chétif, alors que d'autres ne l'ont pas reconnu du tout, relate The Daily Mail.

Johnny Depp looks emaciated in these pictures taken in Russia last week pic.twitter.com/3XjcxPiA85 — KT CounterIntelligence (@KremlinTrolls) 2. Juni 2018

«Je pense que mon héros a un air malade», écrit Janni Weber Aggerholm.

«Mince, est-ce Johnny Depp?», poursuit Lucy Cross.

«Qu'est-ce qui lui est arrivé? Qu'est-ce que Hollywood fait avec lui?», se démande Adam Hinde.

La dernière photo de Johnny Depp prise à Moscou il y a environ une semaine inquiète également de nombreux internautes.

«Il a un air encore plus maigre qu'auparavant. J'espère qu'il va bien», réagit miss_imainptice.

«Pote, t'as un air très chétif. T'est presque pas toi-même», relève karenswain1969.

Certains internautes supposent que l'acteur a perdu du poids pour se préparer à un nouveau rôle au cinéma.

«Johnny Depp a un air malade puisqu'il va jouer le rôle d'un homme à l'article de la mort», explique amber.lxuise.

«J'espère qu'il prépare un rôle», indique Andrea.

Johnny Depp s'est rendu à Moscou et à Saint-Pétersbourg dans le cadre d'une nouvelle tournée de son groupe Hollywood Vampires où il fait de la musique avec Alice Cooper et Joe Perry. Le 28 mai, le groupe a donné un concert au stade Olimpiisky Indoor Arena et le 30 mai, au Palais de glace à Saint-Pétersbourg.