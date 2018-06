Un ingénieur US dément pour plaisanter la théorie des platistes avec un ballon de basket

La théorie de la Terre plate est revenue en force ces derniers temps. Ses adeptes fondent leur raisonnement sur le fait qu'ils voient horizon plat.

Un ingénieur américain de 36 ans, nommé Jeff, a décidé, pour plaisanter, de démentir la théorie des platistes avec seulement… un ballon de basket-ball et un appareil photo. Le ballon a servi à imiter la planète Bleue et l'appareil à réaliser une photo où l'horizon n'est pas courbé.

Behind the Scenes: Flat Basketball Proof https://t.co/MUr45RN4pX — Patrick Sherman (@northwesternpat) 15 июня 2018 г.​

«Sur ma photo, il est facile d'imaginer être une créature incroyablement petite vivant à la surface du ballon, a indiqué Jeff au site Boredpanda. Et du point de vue de cette minuscule créature, l'horizon du ballon aurait toujours l'air plat.»

Et d'ajouter:

«Ce qui lui ferait probablement supposer qu'elle vit sur une surface plane.»

Jeff tient toutefois à préciser que sa photo ne prouve pas que la Terre est ronde.

«Cela prouve simplement d'une manière facile à comprendre que la surface d'une sphère peut apparaître plate, que la base de toutes les croyances des platistes est une preuve insuffisante pour déterminer la forme de la Terre», a-t-il souligné.

Jeff espère simplement que son expérience aidera ceux qui doutent à choisir leur «camp».

«Je ne m'attends pas à ce que cela change l'esprit de tous les adeptes de la Terre plate, mais j'espère que cela pourrait aider quelqu'un qui cherche à être persuadé», a-t-il noté pour conclure.

Les partisans de la théorie de la Terre plate semblent devenir de plus en plus nombreux. Une étude menée en décembre 2017 par l'Institut français d'opinion publique (Ifop) révèle que 9% des Français croient «possible que la Terre soit plate et non pas ronde». Ils ne sont pas les seuls. Nombreux sont ceux qui se rangent de leur avis, notamment le rappeur américain B.o.B qui a collecté de l'argent pour envoyer des satellites dans l'espace afin de prouver cette théorie.