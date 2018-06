Un parasite mangeur de cerveau mortel frappe l'approvisionnement en eau de la Louisiane

Naegleria fowleri, un parasite qui provoque un gonflement cérébral mortel et la destruction des tissus avoisinants, a été détecté dans l'eau de la paroisse de Terrebonne. Toutes les sources d'eau douce ont été touchées, y compris l'eau potable, l'eau des bayous et des bassins, et l'eau utilisée pour les douches et les bains.

Le taux de mortalité pour les personnes infectées par ce parasite est de plus de 97 pour cent, selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Les responsables des Consolidated Waterworks indiquent toutefois que l'eau est «parfaitement potable», l'infection se développant lorsque l'eau contenant des amibes pénètre dans le corps par le nez et se déplace vers le cerveau où elle détruit les tissus.

«Normalement, nous rencontrons cette amibe dans l'eau de surface. Quand on se baigne, les amibes pénètrent dans nos sinus et provoquent le développement de l'infection», a expliqué Jimmy Guidry, directeur médical du Département de la Santé de Louisiane. Les symptômes sont alors similaires à ceux de la méningite, a-t-il ajouté.

Une notification a été toutefois envoyée dimanche aux résidents de la communauté de Pointe-aux-Chênes et un lavage au chlore pur de 60 jours a été appliqué pour tuer les microbes présents dans l'eau.

C'est la troisième fois en trois ans que l'amibe a été détectée dans la région. En juin dernier, le système d'eau de la paroisse de Terrebonne avait déjà été testé positif pour l'amibe de l'Isle de Jean Charles, où il avait été trouvé trois ans auparavant.

En 2013, un garçon de Louisiane âgé de cinq ans était devenu le premier à contracter l'amibe mortelle par l'eau du robinet. Le garçon, qui est décédé plus tard, aurait été contaminé au cours de l'utilisation de son trampoline situé dans la cour arrière.

Un total de 40 cas de maladie ont été signalées aux États-Unis entre 2007 et 2016, selon le CDC.