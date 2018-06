Ce qui cloche avec les chaussures de Meghan Markle (et pourquoi)

Les courses hippiques d'Ascott ont de nouveau attiré l'attention publique sur la taille des chaussures de la duchesse de Sussex venue avec son mari pour accompagner la reine. Mais The Sun semble avoir résolu le mystère et affirme que ce choix peut être dicté par une volonté bien légitime de soulager les petons princiers.

Un œil vigilant a remarqué il y a longtemps que la duchesse de Sussex Meghan Markle avait l'habitude de porter des chaussures trop grandes pour elle. Cette fois, elle a assisté aux courses hippiques d'Ascott en Grande-Bretagne en portant des escarpins noirs.

A regarder de plus près, il y a un espace vide d'au moins un demi-centimètre entre l'escarpin et le pied, fait remarquer le tabloïd britannique The Sun. Quelle est la raison d'un tel choix?

«Les célébrités choisissent souvent des chaussures d'une taille plus grande, ou de deux tailles plus grandes pour aller à un événement ou pour marcher sur le tapis rouge, et ce pour une seule raison: pour éviter les callosités», estime la styliste Harriet Davey.

Meghan Markle at Another Royal Wedding, Rewore Her Wedding Day Shoes https://t.co/7aacN7uH9c pic.twitter.com/Eo52hUFksu — Shakara Square (@ShakaraSquare) 19 июня 2018 г.

«Il n'y a rien de pire que des chaussures inconfortables», poursuit-elle. «Lorsque des célébrités comme Meghan Markle portent des taillons aiguille pour de longues périodes, leurs pieds peuvent souvent gonfler», dit-elle, précisant que par exemple Victoria Beckham semblait en avoir souffert.

Les observateurs attentifs ont déjà aperçu cette habitude de la duchesse de porter des escarpins trop grands lors de ses fiançailles.

📷 | Le Prince Harry et sa fiancée Meghan Markle au Jardin Blanc de Kensington Palace pour le photocall de leurs fiançailles. pic.twitter.com/g3KOfiRyVB — RoyalSourceFR (@RoyalSourceFR) 27 ноября 2017 г.

Un autre détail soulevant des questions dans le public s'avère être le changement de gamme de couleurs dans son code vestimentaire. Précisément, la duchesse s'avère avoir légèrement modifié sa garde-robe depuis son mariage et préfère désormais des couleurs plutôt claires, délaissant les gammes plus vives.

Pour Lucas Armittage, styliste et designer, ce choix n'est pas dû au hasard, mais délibéré. Comme la reine britannique est habillée de couleurs vives pour être reconnue de loin, l'épouse du prince Harry semble choisir des couleurs comme le blanc crème, le rose ou le bleu pâle pour lui laisser la vedette, souligne le styliste interrogé par The Daily Mail.

En outre, le col bateau souvent porté par l'épouse du prince Harry a également fait du buzz chez ses nombreux fans.