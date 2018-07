Chris Brit, le directeur général du service de livraison de la compagnie aérienne Hong Kong, a partagé avec Express des faits peu connus sur les repas servi à bord des avions. Ainsi, selon lui, les plats à bord sont beaucoup plus frais que beaucoup de passagers ne le pensent.

«La nourriture pour un vol concret est préparée par l'entreprise de restauration 24 heures avant le départ. Le repas est stocké dans des conditions strictement contrôlées pour maintenir sa qualité et sa fraîcheur, et il est livré directement à bord deux heures avant le départ», a-t-il indiqué.

Il a pourtant précisé que la nourriture à bord pouvait contenir une quantité accrue de calories, car du sel et du_ sucre y ont ajoutés afin d'améliorer le goût.

Pour ceux qui n'aiment pas les repas chauds servis dans l'avion, l'expert a conseillé de manger dans l'avion un petit pain, car ils sont toujours cuits le jour du départ, et ils devraient certainement être frais.

En tout cas, un vol en avion du point de vue des membres de l'équipage et du point de vue des passagers est presque aux antipodes: si les uns en connaissent tous les moments effrayants, les autres ne soupçonnent même pas leur existence. Ainsi, selon le personnel de bord, l'eau qui sort du lavabo des toilettes est immonde. Il vaut mieux même de ne pas se laver les mains avec et ne commander ni café, ni thé, car cette eau peut contenir des bactéries, selon un rapport de l'Agence de Protection Environnementale en 2012, cité par plusieurs forums et sites comme Reddit et Quora. Les plateaux repas ne sont pas nettoyés non plus.