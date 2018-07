À bout de forces, une antilope grièvement blessée se bat contre de jeunes lionnes (vidéo)

Un groupe de vacanciers dans le delta de l'Okavango, au Botswana, ont été témoins d'un combat mortel d'une antilope blessée, mais éprouvant le désir insatiable de vivre, contre deux jeunes lionnes qui l'ont choisie comme proie, relate le quotidien britannique The Daily Mail.

Sur les images mises en ligne, on peut voir comment deux lionnes plaquent une antilope au sol. L'une des deux prédateurs met ses dents dans la chair de l'herbivore, mais cette dernière réussit à s'en échapper. Cependant, grièvement blessée aux pattes, elle n'arrive pas à fuir assez loin. Les lionnes continuent leur chasse et, en fin de compte, l'antilope s'effondre sous un arbuste.

Sandro Geyser, auteur de la vidéo, a expliqué par la suite à The Daily Mail qu'ils étaient les seuls à avoir vu cette lutte acharnée:

«J'ai eu le privilège de voir de nombreuses scènes animalières et le comportement d'animaux rares à travers toute l'Afrique australe, mais ceci est en tête de la liste des scènes les plus touchantes et les plus mémorables.»