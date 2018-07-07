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    Découvrez le récent vainqueur du plus beau village de Russie!

    © Sputnik . Alexey Kudenko
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    Le titre de «plus beau village de Russie» vient d’être attribué à une petite localité peuplée par des descendants des orthodoxes «vieux-croyants», installés près du lac Baïkal en Sibérie après le schisme du XVIIe siècle.

    L'association des plus beaux villages de Russie a attribué ce titre au village de Bolchoï Kounaleï, en Bouriatie (une république russe en Sibérie orientale), peut-on lire dans le communiqué de l'association.

    Le village, fondé à la fin des années 1730, compte actuellement un millier d'habitants. Il s'agit essentiellement de descendants des vieux-croyants, ce groupe qui s'est séparé de l'Église orthodoxe russe suite à son refus d'adopter les réformes introduites par le patriarche Nikon en 1666-1667. Fuyant les persécutions, nombre d'entre eux se retirent ainsi aux frontières de l'Empire et particulièrement en Sibérie.

    Названа самая красивая деревня России. Село Большой Куналей в Бурятии получило статус «самая красивая деревня России». В нем живут потомки старообрядцев, переселенных в Сибирь в 18 веке. Всероссийская ассоциация «Самые красивые деревни России» провела торжественную церемонию, установила на въезде соответствующий знак. Сейчас население Большого Куналея около 1 тыс. человек, которые занимаются, в основном, сельским хозяйством. Дома здесь принято красить в яркие цвета, украшать кружевными резными наличниками, в почете идеальная чистота и порядок. #россия #russia #beauty #village #карелия #бурятия #большойкуналей #самаякрасиваядеревня #деревня #вдеревне #домиквдеревне #арктика #кижма #кинерма #туризм #отдыхаювроссии #вятское #вроссии #отпусквроссии #турыпороссии

    Публикация от Лига Странствий (@liga.stranstviy) 4 Июл 2018 в 12:05 PDT

    Les maisons de ce village pittoresque sont généralement peintes de couleurs vives et décorées de magnifiques chambranles en bois sculpté en dentelle. À l'intérieur, la propreté et l'ordre impeccables règnent.

    🙈Путешествие #LuLuckyTrip в Карелию не оправдало ожиданий #Lu_in_Baikal, #Lu_in_Murmansk, #Lu_in_Crimea, #Lu_in_Sochi, #ЛуЛюбитПетербург и другие путешествия по России были впечатляющими, а вот Карелия не зацепила 🙈Слишком много людей говорили мне, как она прекрасна 🙈Слишком много ожиданий было от путешествия 🙈Слишком много дней мы тут провели 🙈При этом времени на природный парк Паанаярви было не достаточно… 🙈 Почему-то мне кажется, что именно про него все говорят с благоговением! 😉В следующем посте расскажу про наш маршрут и то, что зацепило больше всего. Несомненно, тут у нас были удивительные открытия, но… 🙈…лучше бы мы сюда приехали до Исландии, до парка Йосемити в США, до Черногории, Италии и других стран, где природные заповедники тщательно охраняют, ухаживают за ними, а природа умопомрачительная 😪Многие пейзажи в Карелии меня удручали: мусор, покосившиеся дома, разномастные постройки, заборы из говна и палок, а самое страшное — дороги, как кусок швейцарского сыра, жаль не швейцарского качества 🤔Впечатления неоднозначные и противоречивые 🙄Конечно, в других путешествиях по России я тоже видела много проблем, но там впечатления от природы перекрывали сложности путешествий по России 😒А вот в Карелии, которую видели мы, чего-то ошеломительно прекрасного не встретили — обычная природа России, которую я видела не раз 🙈Основные вопросы, которые меня мучают в этом путешествии: "Почему в России так? Почему такие плохие дороги? Почему мусор? Почему грязь?" 🤔И самый главный:"Как это изменить?" ❤️Я в своей жизни делаю всё, что от меня зависит: работаю, плачу налоги, соблюдаю правила, не прохожу мимо нарушений, наглости, хамства — делаю мир лучше вокруг себя, хоть и локально 🙈Но как же долог этот путь! Как же хочется разом сделать всё хорошо 😫После написания этого поста стало немного легче на душе. Как вы справляетесь, когда накатывают такие эмоции?

    Публикация от Luiza Nesterova (@luiza.fun) 13 Май 2018 в 11:33 PDT

    Le village est aussi réputé pour son chœur populaire qui fait perdurer le folklore des vieux-croyants orthodoxes du lac Baïkal et de ses environs.

     

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    Tags:
    voyages, tourisme, Sibérie orientale, Bouriatie, Russie
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