Découvrez le récent vainqueur du plus beau village de Russie!

L'association des plus beaux villages de Russie a attribué ce titre au village de Bolchoï Kounaleï, en Bouriatie (une république russe en Sibérie orientale), peut-on lire dans le communiqué de l'association.
Le village, fondé à la fin des années 1730, compte actuellement un millier d'habitants. Il s'agit essentiellement de descendants des vieux-croyants, ce groupe qui s'est séparé de l'Église orthodoxe russe suite à son refus d'adopter les réformes introduites par le patriarche Nikon en 1666-1667. Fuyant les persécutions, nombre d'entre eux se retirent ainsi aux frontières de l'Empire et particulièrement en Sibérie.
Названа самая красивая деревня России. Село Большой Куналей в Бурятии получило статус «самая красивая деревня России». В нем живут потомки старообрядцев, переселенных в Сибирь в 18 веке. Всероссийская ассоциация «Самые красивые деревни России» провела торжественную церемонию, установила на въезде соответствующий знак. Сейчас население Большого Куналея около 1 тыс. человек, которые занимаются, в основном, сельским хозяйством. Дома здесь принято красить в яркие цвета, украшать кружевными резными наличниками, в почете идеальная чистота и порядок. #россия #russia #beauty #village #карелия #бурятия #большойкуналей #самаякрасиваядеревня #деревня #вдеревне #домиквдеревне #арктика #кижма #кинерма #туризм #отдыхаювроссии #вятское #вроссии #отпусквроссии #турыпороссии
Les maisons de ce village pittoresque sont généralement peintes de couleurs vives et décorées de magnifiques chambranles en bois sculpté en dentelle. À l'intérieur, la propreté et l'ordre impeccables règnent.
🙈Путешествие #LuLuckyTrip в Карелию не оправдало ожиданий #Lu_in_Baikal, #Lu_in_Murmansk, #Lu_in_Crimea, #Lu_in_Sochi, #ЛуЛюбитПетербург и другие путешествия по России были впечатляющими, а вот Карелия не зацепила 🙈Слишком много людей говорили мне, как она прекрасна 🙈Слишком много ожиданий было от путешествия 🙈Слишком много дней мы тут провели 🙈При этом времени на природный парк Паанаярви было не достаточно… 🙈 Почему-то мне кажется, что именно про него все говорят с благоговением! 😉В следующем посте расскажу про наш маршрут и то, что зацепило больше всего. Несомненно, тут у нас были удивительные открытия, но… 🙈…лучше бы мы сюда приехали до Исландии, до парка Йосемити в США, до Черногории, Италии и других стран, где природные заповедники тщательно охраняют, ухаживают за ними, а природа умопомрачительная 😪Многие пейзажи в Карелии меня удручали: мусор, покосившиеся дома, разномастные постройки, заборы из говна и палок, а самое страшное — дороги, как кусок швейцарского сыра, жаль не швейцарского качества 🤔Впечатления неоднозначные и противоречивые 🙄Конечно, в других путешествиях по России я тоже видела много проблем, но там впечатления от природы перекрывали сложности путешествий по России 😒А вот в Карелии, которую видели мы, чего-то ошеломительно прекрасного не встретили — обычная природа России, которую я видела не раз 🙈Основные вопросы, которые меня мучают в этом путешествии: "Почему в России так? Почему такие плохие дороги? Почему мусор? Почему грязь?" 🤔И самый главный:"Как это изменить?" ❤️Я в своей жизни делаю всё, что от меня зависит: работаю, плачу налоги, соблюдаю правила, не прохожу мимо нарушений, наглости, хамства — делаю мир лучше вокруг себя, хоть и локально 🙈Но как же долог этот путь! Как же хочется разом сделать всё хорошо 😫После написания этого поста стало немного легче на душе. Как вы справляетесь, когда накатывают такие эмоции?
Le village est aussi réputé pour son chœur populaire qui fait perdurer le folklore des vieux-croyants orthodoxes du lac Baïkal et de ses environs.
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