En Iakoutie, des équipes s'affrontent lors d'épreuves de hackathon et de modélisation 3D

Les épreuves de hackathon et de modélisation 3D se sont ouvertes dans le cadre des Jeux intellectuels internationaux de Iakoutsk, auxquelles participent respectivement 20 et 22 équipes, rapporte le centre de presse de l'événement.

60 élèves de 6e à la terminale, répartis en équipes de trois personnes (programmeur, designer et administrateur), originaires de la République de Sakha (Iakoutie) et du Kazakhstan, participent aux épreuves de développement par équipe des applications informatiques IT-Hackathon. Ils s'affronteront pour remporter la victoire et un prix dans les nominations "Meilleur design", "Meilleure solution technique", "Meilleure présentation", et "Meilleure idée". La finale du IT-Hackathon, baptisée "Yackathon", aura lieu le 14 juillet quand les équipes présenteront devant un jury d'experts leurs projets et leurs prototypes de logiciels.

44 élèves (également de Iakoutie et du Kazakhstan), par équipes de 2, montreront leur niveau de maîtrise des technologies 3D. Ils fabriqueront plusieurs modèles virtuels sur un thème donné et un thème libre. La possibilité d'imprimer le projet élaboré sur une imprimante 3D sera considéré comme le summum de la maîtrise des concurrents.

"Je pense que c'est vous, les développeurs d'applications et de logiciels, qui construirez l'avenir dans lequel nous vivrons", a déclaré Vladimir Egorov, ministre iakoute de l'Éducation et de la Science, aux participants.

Mercredi, dans le cadre des Jeux intellectuels internationaux au Centre de formation sportive Triumph, a été ouverte une exposition des travaux de recherche des enfants et des adolescents de MILSET, la plus grande ONG du monde contribuant à la popularisation de la science et des technologies auprès des jeunes. Ce mouvement, créé en 1987 au Canada, réunit aujourd'hui 150 organisations dans plus de 80 pays travaillant avec la jeunesse et pour la jeunesse dans le domaine des loisirs scientifiques. A l'exposition qui s'est ouverte en Iakoutie sont présentées des dizaines de stands avec une multitude de projets originaux du monde entier relatifs aussi bien aux nouvelles technologies qu'à l'histoire de la République de Sakha. Une exposition des jeux iakoutes nationaux est également présentée séparément.