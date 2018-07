Comment cet accessoire de mode a mis Meghan Markle dans de beaux draps (photos)

De nouveau, tous les regards se sont tournés vers la duchesse de Sussex et sa toilette lorsqu’elle a assisté à un match de polo près de Windsor. Cette fois-ci, ses admirateurs ont toutefois été déçus, Meghan Markle ayant choisi un petit sac à main identique à celui de Pippa Middleton.

Pour son déplacement au Berkshire Polo Club, non loin de Windsor, où elle a assisté au match de polo caritatif Sentebale avec son époux, Meghan Markle a opté pour une robe bleue et un petit sac à main beige. C'est ce dernier qui a attiré l'attention des médias. Non seulement cette pochette J.Crew n'a coûté que 44 livres sterling (49 euros) en solde, selon The Sun, mais la sœur de Kate Middleton, Pippa, avait été aperçue avec un sac identique.

Selon The Sun, le prix de cette pochette non soldée est de 88 livres sterling (99 euros). Le média a donc un doute sur le fait que la duchesse de Sussex ait acheté le même sac ou si Meghan Markle et Pippa Middleton ont l'habitude de se prêter des vêtements.

Comme le signale le tabloïd, la femme du prince Harry portait également une robe Carolina Herrera et des chaussures Aquazzura.