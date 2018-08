Habitants mystérieux et silures mutants: un bloggeur évoque la réalité de Tchernobyl

Maxime Mirovitch, bloggeur biélorusse, a publié sur Twitter une série de messages, évoquant les faits peu connus concernant la catastrophe de Tchernobyl. Il affirme avoir visité cet endroit quatre fois et avoir vu de ses propres yeux des habitants dans la zone. Ainsi, selon lui, ces résidents de Tchernobyl sont les employés de la zone d'exclusion.

Я четырежды бывал в Чернобыле, где снимал материалы для своего блога, и ещё поеду — осталось много всего интересного) Итак, один лайк — один малоизвестный факт о Чернобыле.



Поехали) pic.twitter.com/5b2YwF04Ql — ⭐️Максим Мирович (@maxim_nm) 11 августа 2018 г.

​«Actuellement, il n'y a pas de population civile à Tchernobyl mais il y a beaucoup d'employés de la zone d'exclusion. Ils travaillent en ville par intermittence et vivent dans des résidences. Ces résidences sont installées dans des anciens immeubles», a-t-il écrit.

De plus, M.Mirovitch a souligné qu'il y avait également à Tchernobyl quelques magasins alimentaires, on y retrouve également un hôtel avec le «Wi-Fi gratuit» et une cantine.

А ещё в 2017 году в Чернобыле открылся вполне приличный хостел с вайфаем (не шутка). Правда, остановиться там могут только те, у кого есть разрешение на посещение ЧЗО. pic.twitter.com/IKTgPlUlsg — ⭐️Максим Мирович (@maxim_nm) 11 августа 2018 г.

​

Прямо на Чернобыльской Атомной Электростанции есть очень годная столовая. Обедают там, в основном, работники ЧАЭС, ну и редкие туристы тоже. pic.twitter.com/hr1ZCLv1Rj — ⭐️Максим Мирович (@maxim_nm) 11 августа 2018 г.

​«Les employés de la zone ainsi que des touristes y déjeunent. Pour accéder à la cantine, il faut passer par un portail spécial qui ne vous laissera pas rentrer si vos vêtements comportent des particules radioactives. En revanche, on y mange bien», a-t-il également expliqué.

Maxime Mirovitch a également souligné que, quelques mois après la catastrophe, des désinfecteurs avaient fait le tour des immeubles et jetaient les meubles et autres objets de valeur par les fenêtres.

В Чернобыльских общежитиях есть вода, свет и отопление. Мебель внутри вся местная, часто привезенная из Припяти. Вот так выглядит здание, котором раньше было общежитие сотрудников "Новарки", что строили новый Саркофаг: pic.twitter.com/4HQyMyoWMW — ⭐️Максим Мирович (@maxim_nm) 11 августа 2018 г.

​

Наиболее ценные вещи (пианино, бытовую технику) увозили в магазин "Радуга" в центре города —он практически все девяностые годы стоял по сигнализацией. Сейчас магазин открыт, а вещи никому не нужны — их уничтожило время. pic.twitter.com/TTHmrEQMA4 — ⭐️Максим Мирович (@maxim_nm) 11 августа 2018 г.

​Il a même évoqué le «pire endroit» de Tchernobyl, le sous-sol d'un hôpital où l'on retrouve jusqu'à aujourd'hui une énorme quantité d'uniformes irradiés, enlevés par les pompiers le jour de la tragédie.

Самым страшным местом в Припяти был и остаётся подвал МСЧ-126 — больницы, куда в первые часы после аварии свозили пожарных и работников станции. В повал больницы сносили одежду и снаряжение пожарных, которая впитала в себя цезий, стронций, плутоний и америций из ядерного пожара. pic.twitter.com/fkERFGc72g — ⭐️Максим Мирович (@maxim_nm) 11 августа 2018 г.

​«L'endroit le plus terrifiant de Prypiat [ville se trouvant à 3 km de la centrale nucléaire de Tchernobyl, ndlr] reste le sous-sol d'un hôpital, où les pompiers et les employés de la station ont été emmenés les premières heures après la catastrophe. Des vêtements absorbant le cæsium, le strontium, le plutonium et l'américium ont été transportés là-bas», a-t-il expliqué.

Finalement, le bloggeur a parlé des animaux qui vivent actuellement à Tchernobyl.

«Dans un étang de Tchernobyl, on peut voir des silures géants et ce n'est pas une blague. Leur taille atteint plusieurs mètres car personne ne vient les pêcher», a-t-il conclu.

В пруду-охладителе на ЧАЭС водятся гигантские сомы — это не шутка. Сомы достигают длины в несколько метров — из-за того, что их никто не ловит, а наоборот — периодически подкармливает с моста батоном. Сомы видят и знают туристов и подплывают просить еду) pic.twitter.com/zUkP49gv4j — ⭐️Максим Мирович (@maxim_nm) 12 августа 2018 г.

​

© Sputnik . Stringer HBO réalisera un film sur la catastrophe de Tchernobyl

Une explosion a retenti le 26 avril 1986 dans le quatrième réacteur de la centrale nucléaire de Tchernobyl en République socialiste soviétique d'Ukraine. Le réacteur a été détruit, tandis qu'une immense quantité de matières radioactives a été déversée dans l'atmosphère. Plus de 600.000 personnes ont mis en péril leur santé pour lutter contre les conséquences de l'accident et stabiliser la situation. La catastrophe de Tchernobyl a été classée au niveau 7, donc le plus élevé, sur l'échelle internationale des événements nucléaires (INES), ce qui en faisait l'accident technique le plus important de l'Histoire.