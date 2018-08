Une accusatrice de Weinstein incriminée du viol d’un mineur, le Net évoque une «Tartuffe»

Aux premiers rangs de celles qui ont soulevé une vague d'accusations contre le producteur américain Harvey Weinstein, l'actrice italienne Asia Argento n'est pas si innocente qu'il y paraît à en croire les révélations sur ses relations sexuelles avec un mineur qui ont été publiées par le New York Times et ont déjà provoqué les réactions du Net.

Une enquête parue le dimanche 19 août dans le New York Times a porté une sérieuse atteinte à la réputation de l'actrice italienne Asia Argento, qui a été l'une des premières femmes à avoir accusé en octobre dernier le producteur Harvey Weinstein de harcèlement sexuel.

Selon les documents que le quotidien américain a reçus d'une source anonyme par un système de messagerie crypté, l'actrice a acheté 380.000 dollars le silence du jeune acteur américain Jimmy Bennet qui l'accusait de l'avoir agressé sexuellement alors qu'il avait 17 ans et n'avait pas encore atteint l'âge du consentement sexuel fixé à 18 ans par la loi de l'État de Californie où les faits auraient eu lieu.

​Les documents en question indiquent que l'acteur a demandé une indemnisation sous prétexte qu'il avait vécu une expérience « traumatisante» pour sa santé mentale et que l'actrice, qui était alors âgée de 37 ans, lui avait infligé par cette agression sexuelle «une détresse émotionnelle et des pertes de salaire».

C'est pourquoi le jeune comédien a d'abord demandé la conclusion d'un arrangement d'un montant de 3,5 millions de dollars justifiant ce chiffre par le fait que ses revenus avaient chuté à 60.000 dollars par ans alors qu'il gagnait 2,7 millions de dollars par an avant la commission des faits dont il accuse Asia Argento.

Il est à noter qu'un accord entre les deux parties a été conclu en octobre 2017, c'est-à-dire dans les semaines qui ont suivi le début du scandale impliquant M.Weinstein. Pour le moment, ni Asia Argento, ni Jimmy Bennet n'ont commenté ni l'accord ni les faits qui auraient eu lieu, selon le quotidien, le 9 mai 2013 dans une chambre de l'hôtel Ritz-Carlton Rey, en Californie.

Quoi qu’il en soit, la réaction des internautes sur l’enquête ne s’est pas fait attendre. Pour les uns, il s’agit d’un bon exemple de l’hypocrisie que Mme Argento a manifestée lors de l’affaire Weinstein, ce qui terni la cause des femmes qui se sont dit publiquement victimes de harcèlement sexuel.

Que ce soit Cahuzac, Weinstein, Baupin, Thèvenoud, ou Asia Argento, ou n'importe quel moralisateur de gauche, c'est toujours pareil.



Plus tu les vois étaler leurs beaux principes, plus ils sont pourris eux-mêmes. https://t.co/Ff8mtH2A02 — Nicolas Moreau (@lordmahammer) 20 августа 2018 г.​

#AsiaArgento: ça dénonce victimaire à Cannes et ça viole en mineur aux USA. Tartuffe se conjugue autant, hélas, au masculin qu’au féminin. Vieux comme le monde. Et ne pas espérer que les fabricants auto-proclamés de moraline la ferment un jour. Question de survie commerciale. — André Bercoff (@andrebercoff) 20 августа 2018 г.

Si c'est avéré, c'est moche, c'est sidérant, et ça dessert la cause de toutes les femmes agressées et elles sont nombreuses… #AsiaArgento https://t.co/NecMoLmhIk — KariMAL2307 (@kariMAL2307) 20 августа 2018 г.

​D’autres, au contraire, appellent à être plus prudent et à ne pas mélanger l’affaire de Weinstein et l’enquête du New York Times.

Ceux et celles qui utilisent l’affaire #AsiaArgento pour clouer au pilori toutes les féministes et condamnent le mouvement #Metoo passez votre chemin svp. Cette affaire n’entache en rien la gravité des affaires Weinstein. Mélangez pas tout pour taper sur les plaignantes. — Mlle Fatima Bent' (@fatima_bent) 20 августа 2018 г.

Quand Asia Argento à dénoncé Weinstein personne ne l’a cru et tout le monde lui ai tombé dessus et l’a on lui tombe a nouveau dessus sans rien savoir qu’elle honte #MeToo #AsiaArgento ✊🏻✊🏻✊🏻✊🏻 — Marie-Elise (@MarieeliseVidal) 20 августа 2018 г.

​D'autres encore appellent en premier lieu à penser aux sentiments des victimes et ne pas médiatiser de trop de telles affaires.

ce que je retiens de toute cette histoire, c'est que ça soit les hommes ou les femmes chacun défend sa paroisse en oubliant qu'il a un gamin qui a été victime d'harcèlement sexuel. vous êtes tous hypocrites autant les uns que les autres #AsiaArgento — pistolero78300 (@pistolero78300) 20 августа 2018 г.

Incroyable mauvaise foi de tous les côtés suites aux révélations de #AsiaArgento

En fait dès qu'il y a une agression sexuelle, personne ne pense à la victime, tout ce qui importe c'est de faire de la récupération

La décence est définitivement portée disparue #TwitterIsTrash 🚮 — Sylar (@PlanetGeekReal) 20 августа 2018 г.