C'est pour cette raison qu'il est bénéfique de boire du lait le matin

Boire du lait pour le petit-déjeuner donne une sensation de satiété et diminue la glycémie, selon les scientifiques. Surtout, il s’agit de laits gras riches en protéines.

Des scientifiques canadiens de l'Université de Guelph, à Ontario, ont découvert que la consommation de lait au petit-déjeuner donnait une sensation de satiété et diminuait la glycémie. Celle-ci, à son tour, protège le corps contre le risque de développer diabète et obésité.

Les spécialistes ont mené une expérience dont les résultats ont été publiés dans le Journal of Dairy Science.

32 volontaires ont pris part à l'étude. Il leur a été demandé de manger un bol de céréales et 250 ml de lait pour le petit-déjeuner. Les participants étaient divisés en trois groupes: le premier recevait du lait gras riche en protéines, le second du lait normal et le troisième du lait dilué avec de l'eau.

Au cours de la journée, la glycémie était mesurée plusieurs fois chez les volontaires et il s'est avéré que la consommation de lait entier riche en protéines réduisait le taux de sucre dans le sang et favorisait la production d'une hormone ralentissant le processus de digestion, la sensation de satiété durant ainsi plus longtemps.