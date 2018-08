Un flash mob l’atteste: chaque homme aurait une cicatrice sur l’index gauche. Et vous?

La blogosphère russe discute activement du «phénomène» révélé par des internautes et devenu un véritable flash mob: en effet, tous les hommes auraient une cicatrice inexplicable sur l’index gauche. Examinez donc le vôtre!

Un flash mob peu commun a été lancé sur les réseaux sociaux en Russie– celui des cicatrices sur l’index gauche chez les hommes. Non, il ne faut pas se faire couper le doigt au couteau et l’exposer au reste des internautes. Il suffit de prendre son index gauche en photo et de montrer la cicatrice qu’apparemment tous les hommes ont!

А правда, что у всех мужчин на левом указательном пальце есть шрам? Прочитал об этом в дагестанской группе фб и не поверил бы, но у меня тоже есть такой шрам (не цитата). — Kashin⚓Kashin⚓Kashin (@KSHN) 21 августа 2018 г.

​«Est-il vrai que tous les hommes ont une cicatrice sur leur index gauche? J'ai lu ça dans le groupe Daghestan sur FB et je ne l'aurais pas cru, mais j'ai aussi une cicatrice», s’est étonné un journaliste.

Des dizaines d’hommes lui ont répondu en confirmant que contre toute attente, ils en avaient aussi sans même savoir d’où elles venaient.

​«La hache»

​Les femmes ont-elles aussi pris la parole: des internautes de sexe féminin n’ont pas tardé à constater que les cicatrices sur l’index gauche n’étaient pas réservées qu’aux hommes.

«​Oh mon Dieu, je suis un homme»

Но я же девочка pic.twitter.com/QkhwfWCQ1P — Каря Витальевна (@iamkarivita) 21 августа 2018 г.

Si la plupart des internautes ne se souvenaient même pas de l’origine de ces cicatrices, quelques-uns ont fait preuve de mémoire d’éléphant. Tantôt c’était un chat qui était en cause, tantôt les restes d’une lame…

Un internaute a fini par livrer une explication à ce phénomène.

Когда мелко режешь овощи держа нож в правой, а то статистически нередко режешь указательный на левой вот и все — Демьян Кудрявцев (@kudriavtsev) 21 августа 2018 г.

​«Lorsqu’on coupe finement les légumes, on tient un couteau dans la main droite, puis statistiquement on coupe avec l’index gauche et c’est tout»

Et vous, en avez-vous une?