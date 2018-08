Bravant des eaux infestés de crocodiles, trois Australiens honorés pour leur courage

En octobre 2013, Troy Glover voyageait au nord de l'Australie avec familles et amis, logeant dans deux bateaux-maisons abritant une douzaine de personnes en tout et navigant sur le fleuve Mary, qui compte l'une des populations de crocodiles les plus élevées au monde, rapporte le portail News.com.au.

Les 12 membres du groupe se sont retrouvés fouettés par des vents violents de 220 km/h, faisant chavirer l'une des péniches et entraînant à l'eau la femme de M. Glover ainsi que plusieurs de leurs amis. Sans hésiter, Troy Glover a plongé dans le fleuve pour essayer de leur venir en aide, devant s'y reprendre à trois fois, en retenant son souffle le plus longtemps possible, avant que sa femme ne soit en sécurité.

La scène se déroulait sous les yeux de Philip Abram et Michael Jerram qui pêchaient à proximité et se sont également jetés dans l'eau infestée de crocodiles.

Les trois hommes ont fait tout leur possible pour sauver les personnes en danger. Seule une femme, Toni Forder, manquait à l'appel, emportée par le courant. Philip Abram s'est alors lancé à sa rescousse.

«Pour moi, il a été le plus courageux, il a plongé directement dans l'eau et a nagé vers Toni qui devait déjà être à 100 mètres de là et l'eau était infestée de très gros crocodiles», se souvient Troy Glover.

Tous les trois ont été récompensés par leur bravoure par le gouverneur général Peter Cosgrove. Les décorations de bravoure australiennes sont attribuées aux personnes qui mettent en péril leur propre sécurité au service des autres.