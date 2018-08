Un couple US recueille 400.000 USD pour aider un SDF mais préfère… garder l’argent

Johnny Bobbitt, militaire en retraite, âgé de 35 ans a perdu son foyer et vit déjà depuis longtemps dehors. Il est connu par les médias locaux pour avoir le cœur sur la main et venir en aide aux gens qui en ont besoin. Ainsi, à l'automne 2017, il n'a pas hésité à aider Kate McClure dont la voiture n'avait plus d'essence et était restée bloquée sur l'autoroute. Il est allé lui-même à la station d'essence la plus proche et y a acheté de l'essence avec les derniers 20 dollars qui lui restaient. Kate, qui n'avait pas d'argent sur elle, lui avait en retour promis de l'aider, raconte son histoire Philadelphia Inquirer.

Story of homeless ex-Marine who gave his last $20 to stranded motorist takes an ugly turn: Elizabeth Robertson/The Philadelphia Inquirer via AP PHILADELPHIA — #JohnnyBobbitt says he has no access to the $400,000 raised for him by strangers on #GoFundMe… https://t.co/VsWRejM9hs pic.twitter.com/BXNXEzesAQ — Uriah (@Triple5Light) 26 августа 2018 г.

​

© Sputnik . Valery Melnikov Un SDF sibérien trouve un logement en 24 heures à l’aide d’une bloggeuse

Ensuite, Kate et son copain Mark D'Amico ont parlé de M.Bobbit sur les réseaux sociaux et ont même annoncé une collecte de dons pour le soutenir. Le geste de Johnny avait ému plusieurs internautes. Environ 15.000 personnes ont versé de l'argent. Bientôt, le couple a récolté une somme d'environ 400.000 dollars (344.000 euros). Néanmoins, quelques mois plus tard il a été révélé que le couple avait gaspillé cet argent d'une façon inattendue.

Kate et Mark ont commencé à partager des photos où on les voit assis dans une nouvelle BMW ou passer des vacances à Las Vegas. Pour le Nouvel an 2018, le couple s'est offert une soirée thématique à New York où les billets d'entrée coûtaient ni plus ni moins que 2.400dollars (environ 2.000 euros).

Interrogés à ce sujet, ils ont sans sourciller déclaré que c'était pour son propre bien qu'ils n'avaient pas donné tout cet argent à Johnny Bobbitt.

Comme l'affirment Kate et Mark, ils avaient utilisé la moitié de la somme pour lui acheter un camping-car même s'ils avaient initialement promis de lui trouver une véritable maison. Ils lui ont également acheté une voiture d'occasion et un ordinateur portable.

© Sputnik . Natalia Seliverstova Aux USA, un homme expulsé d’un McDonalds pour avoir donné à manger à un SDF

Finalement, ils lui ont donné 25.000 de dollars (21.500 d'euros) pour ses frais personnels.

Néanmoins, l'affaire s'avère être encore plus compliqué. Johnny Bobbitt était accro aux drogues et avait gaspillé tout son argent pour se procurer ses doses quotidiennes. Il a été deux fois placé dans un centre de réhabilitation. Lorsqu'il n'a plus eu d'argent, il a essayé de voler Kate et Mark, selon leurs dires. Ils lui ont alors demandé de quitter son camping-car qu'ils ont aussitôt revendu ainsi que sa voiture.

M.Bobbitt, quant à lui, voit cette situation différemment. Il reconnait être accro aux drogues mais rejette fermement toutes les accusations de vol. Il se dit très attaché et reconnaissant envers le couple qui l'a aidé.

Les juristes du site GoFundMe qui avait organisé la récolte de l'argent sont en train d'étudier cette affaire. Ils veulent que toute la somme soit utilisée comme c'était annoncé initialement.

De son côté, Mark D'Amico reste catégorique:

«Lui rendre l'argent? Jamais! Je préfère le brûler devant lui. Donner de l'argent à un accro c'est comme lui donner un pistolet chargé», s'est-il exclamé.