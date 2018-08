Un nouveau signe que la Faucheuse vous guette révélé

Des scientifiques de l'université de Toulouse ont constaté que l'apparition précoce de rides profondes sur le front pouvait indiquer un risque élevé de décès causé par une maladie cardiovasculaire. Ceci est rapporté par MedicalXpress

3,200 adultes en bonne santé âgés de 32 à 62 ans ont participé à une étude à long terme qui a duré 20 ans. Les volontaires ont été classés en fonction du nombre de rides qu'ils avaient sur le front. Ainsi, ceux qui n'avaient pas de rides ont reçu zéro point et ceux avec des rides profondes, trois points.

Pendant toute la période d'observation, 233 personnes sont décédées de causes diverses. De ce nombre, 15,2% avaient deux rides ou plus sur le front, 6,6% n'en avaient qu'une et 2,1% n'en avaient aucune.

Dans ce cas, le nombre de rides a été associé à la probabilité de développer des maladies cardiovasculaires. Ainsi, en tenant compte de l'âge, du sexe et du mode de vie des personnes ayant reçu le plus de points, le risque de décès dû à des irrégularités cardiaques et des AVC était 10 fois plus élevé que chez les volontaires ayant reçu le moins de points.