Une boulangerie en hommage à Anne Frank s'attire les foudres du public aux Pays-Bas

Le propriétaire de la boulangerie Anne & Frank, à Amsterdam, a été critiqué sur Twitter pour le «manque de goût» dont témoignait ce nom, relate le journal The Independent.

Elke vorm van schaamte en fatsoen voorbij. Een bakkerij om de hoek van het @annefrankhuis om toeristen te trekken. Zelfs al heten de eigenaars Anne en Frank dan is het nog stuitend. @AnneFrankCenter pic.twitter.com/zjLEFp7thZ — Drukke Toestand (@DrukkeToestand) 25. August 2018

«Même si les propriétaires s'appellent Anne et Frank, c'est très choquant»

Le propriétaire de la boulangerie, un certain Roberto, a de son côté confié aux médias néerlandais que cela lui paraissait pourtant être «un beau nom». Anne Frank, une jeune fille juive morte du typhus dans le camp de concentration de Bergen-Belsen en 1945, est «une héroïne pour beaucoup de gens et pour moi aussi», a-t-il assuré.

«Comme ma boulangerie se trouve près de la maison Anne Frank, cela me semblait être un beau nom. Elle est évidemment mondialement connue», s'est-il expliqué.

Cependant, de nombreux internautes ne partagent pas son point de vue, loin s'en faut.

«Je me demande ce qu'en pense la Maison Anne Frank.»

«Roberto, ne ressentez-vous pas de honte?»

«J'ai honte de ma ville natale.»

© AFP 2018 Janek Skarzynsky Une pierre commémorative de la Shoah «compromet l’atmosphère» paisible des Néerlandais

Toujours est-il que Roberto a indiqué aux journalistes qu'il n'avait pas encore choisi de nouveau nom pour son entreprise.

Fuyant le nazisme, Anne Frank et sa famille se sont réfugiés en 1942 dans l'annexe secrète d'un bâtiment appartenant à la société du père. L'adolescente y a rédigé son journal, devenu l'un des récits emblématiques de l'occupation, jusqu'à l'arrestation et la déportation de toute la famille en 1944. Anne Frank est décédée en 1945 à l'âge de 15 ans dans le camp de Bergen-Belsen, quelques mois avant la fin de la guerre. Publié deux ans plus tard, son journal s'est vendu à plus de 30 millions d'exemplaires.