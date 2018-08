Prêts pour le réchauffement? Des dauphins commencent à «marcher» sur leurs queues (vidéo)

Plusieurs dauphins se déplaçant sur leurs queues ont été repérées au large de la côte sud de l'Australie, informe The Daily Mail.

Selon le média, ces animaux copieraient le comportement de la dauphine Billie, qui avait été soignée pendant plusieurs semaines dans le delphinarium de la ville australienne d'Adélaïde, où elle avait appris cette technique.

Les chercheurs de l'Université d'Exeter et de la Société pour la conservation des baleines et des dauphins, qui observent Billie depuis une trentaine d'années affirment que les capacités du dauphin à imiter le comportement d'autres animaux pourraient leur permettre de s'adapter plus vite aux c hangements climatiques