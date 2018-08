Moscou, deuxième ville la plus photographiée au monde, devançant Paris (images)

La capitale russe est devenue la deuxième ville la plus photographiée au monde, devançant ainsi Paris, Barcelone ou encore Venise, selon le classement du portail Travel Pulse, se référant aux données de la banque d'images Dreamstime.

Moscou est désormais la deuxième ville la plus photographiée au monde, d'après un classement basé sur les statistiques de la banque d'images Dreamstime, lit-on sur la plateforme informatique Travel Pulse.

«L'architecture distincte de Moscou et sa longue liste de monuments en font le rêve de tout photographe. Elle a près de 20.000 photos de moins que New York mais dépasse de plus de 80.000 la troisième place», indique la source.

Ainsi, New York, occupant la première place et totalisant 356.747 clichés, n'a que 20.000 photos en plus téléchargées sur la plateforme que Moscou.

Le troisième rang est occupé par Londres, suivi par Bangkok.

Bien que la Tour Eiffel soit l'un des monuments les plus prisés par les touristes, Paris ne décroche que la cinquième place du classement, avec environ 200.000 photos dans la banque d'images.