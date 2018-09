Rentrée scolaire: un général russe félicite des écoliers syriens (photos, vidéo)

Le général Anatoli Fitch, du Centre russe pour la réconciliation des parties en conflit en Syrie, et d'autres officiers russes ont félicité les enfants du village de Qamhana à l'occasion de la rentrée scolaire, annonce le correspondant de Sputnik qui s'est rendu sur les lieux.

© Sputnik . BASEL SHARTOUH Rentrée scolaire: un général russe félicite des écoliers syriens

«La Russie est aux côtés de l'État syrien, de son peuple et surtout de ses enfants qui méritent la sécurité et une vie pacifique. La Russie a aidé la Syrie hier, l'aide aujourd'hui et ne cessera de le faire demain», a déclaré le général.

Avant de partir les militaires russes ont offert des cartables aux écoliers du village et confectionné avec les enfants une grande banderole de l'amitié. La rencontre s'est clôturée par la prise d'une «photo de famille».

Taha Khamis, de l'administration locale, a raconté à Sputnik que grâce à la volonté sans faille des villageois, le bâtiment de l'école était intact.

«Nous n'avons pas permis aux terroristes de s'y installer en maîtres et de briser notre vie et ce, malgré leur excellent équipement et leurs armements livrés depuis l'étranger», a indiqué l'interlocuteur de l'agence.

Pendant les années de guerre, les terroristes ont entrepris des dizaines de tentatives pour occuper le village de Qamhana, mais en vain. Les militaires syriens et les villageois ont repoussé toutes leurs attaques.