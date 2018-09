Une blockchain pour les taxis afin de renforcer la sécurité des usagers en Chine?

On parle de plus en plus en Chine d'une blockchain pour les taxis, après le viol puis le meurtre de l'une des passagères de Didi Chuxing, le géant chinois des véhicules avec chauffeur. Aussi, n'est-il pas à exclure que de nombreux services de taxis reposant sur Blockchain et tokenization puissent surgir. Cela est en grande partie dû aux divers avantages de la technologie Blockchain, en particulier dans le domaine du contrôle personnel.

Les perspectives de ce projet, du moins en Chine continentale, sont plutôt vagues, les autorités chinoises ayant interdit la circulation des bitcoins dans le pays, a rappelé à Sputnik Bian Yongzu, du centre des études financières de l'Université Renmin de Chine.

«À ce jour, la Chine ne reconnaît pas le bitcoin. […] Et je ne pense pas que la situation change dans une perspective prévisible», a expliqué l'interlocuteur de l'agence.

Et d'ajouter que Pékin saluait l'utilisation de la technologie même de blockchain dans différents domaines, sauf les cryptomonnaies.

M.Bian prévient par ailleurs que l'utilisation des chaînes de blocs en matière de sécurité sera un processus long et difficile et ne résoudra pas à elle seule le problème fondamental qu'est celui de sécurité au sein de la société.