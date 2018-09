Des villageois sauvent un jeune garçon de la gueule d’un crocodile

Un garçon qui se baignait dans une rivière a été attaqué par un crocodile et a failli perdre la vie, mais c’était sans compter sur ses voisins qui ont réussi à le retirer in extremis de la gueule du prédateur.

Un garçon de 13 ans a failli devenir la proie d'un crocodile alors qu'il nageait dans une rivière à Sandakan, en Malaisie, ce lundi 10 septembre, relate le journal local The Star.

Arsil Alkamal et son ami piquaient une tête dans la rivière Seguntor, près de leur maison, quand un crocodile l'a attaqué. Il a été traîné plus loin dans la rivière, mais heureusement, son ami a crié de toutes ses forces pour faire venir de l'aide, et des villageois sont vite arrivés pour tenter de le sauver.

Ils ont réussi à obliger le reptile à lâcher Arsil avant d'emmener l'adolescent dans un endroit sûr. Le crocodile, mesurant environ 2,7 m de long, s'est ensuite éloigné.

Arsil a reçu plusieurs blessures au corps et à la jambe et a été immédiatement conduit à l'hôpital pour y être soigné. Selon le chef de la police de Sandakan, le garçon a reçu 15 points de suture sur le torse, 4 sur le dos, 5 sur la cuisse et 2 sur le genou. «Les blessures sont profondes et graves, mais le garçon est maintenant dans un état stable», a-t-il déclaré.

Les villageois savaient qu'il y avait des crocodiles dans la rivière, mais il s'agit là de la première attaque de leur part.