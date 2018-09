Coup de semonce: un cerf s'attaque à un touriste à Yellowstone (vidéo)

Un groupe de visiteurs du parc national de Yellowstone voulait suivre le combat entre deux cerfs en rut près des sources chaudes de Mammouth Spring.

L'un des cerfs, au lieu de s'attaquer à son rival, s'est dirigé vers le groupe et s'est approché d'un touriste. L'animal a attendu une seconde et a donné un coup avec ses bois à un homme âgé, le faisant tomber par terre. L'homme n'a pas réussi à se relever tout de suite, mais le cerf, après avoir attendu un peu, s'est retiré.

Les touristes ont secouru la victime, qui heureusement ne s'en est sortie qu'avec des ecchymoses et des égratignures.

Selon les règles du parc, les visiteurs doivent se tenir à une distance d'au moins 23 mètres des bisons, des élans, des cerfs et des coyotes, une distance de plus de 90 mètres devant être respectée pour les loups et les ours. Le non-respect de ces règles est passible de lourdes amendes et de peines de prison.