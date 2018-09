Porochenko se voit retirer le titre de citoyen d'honneur de Vérone

Comme la citoyenneté d'honneur est censée être une récompense des plus prestigieuses et doit être attribuée pour des mérites réels et non imaginaires, il a été décidé de ne plus la décerner sans fondement valable pour ne pas la déprécier, a déclaré à Sputnik Vito Comencini, membre du conseil municipal de Vérone.

© Sputnik . Evgeny Kotenko Porochenko va-t-il reporter la présidentielle en Ukraine?

«À mon avis, la décision du précédent maire d'attribuer à Piotr Porochenko le titre de citoyen d'honneur de la ville de Vérone a été malvenue, ce dernier n'ayant aucun mérite effectif», a expliqué l'interlocuteur de l'agence.

À l'époque, la décision de Flavio Tosi avait semé la confusion parmi de nombreux citoyens qui accusaient les autorités de la ville de se hâter dans cette affaire.

Palmarino Zoccatelli, président du Comité indépendant de Vérone et vice-président de l'Association des amitiés de Russie et de Vénétie, est entré dans la conversation.

© Sputnik . Valeriy Melnikov Timochenko dévoile le projet de Porochenko de lancer une grande guerre dans le Donbass

«Le Comité indépendant de Vérone et l'Association des amitiés de Russie et de Vénétie sont profondément satisfaits par […] le retrait du titre de citoyen d'honneur de Vérone à Piotr Porochenko», a indiqué M.Zoccatelli.

Et de rappeler que des attaques «lâches» des troupes gouvernementales ukrainiennes contre Donetsk et Lougansk avaient été menées sur ordre de Porochenko.

© Sputnik . Mikhail Voskresensky Alexandre Zakhartchenko: «Un homme toujours sur le fil du rasoir» 18

«Nous voudrions consacrer cette victoire [le vote du conseil municipal de Vérone pour le retrait du titre de citoyen d'honneur de la ville à Piotr Porochenko, ndlr] à la mémoire du Président de la République populaire [autoproclamée, nldr] de Donetsk (RPD) Alexandre Zakhartchenko, tué récemment dans un attentat», a annoncé M.Zoccatelli.

Selon Maurizio Marrone, chef de la représentation de la RPD à Turin, le retrait du titre de citoyen d'honneur à Piotr Porochenko est un signe d'amitié de Vérone à l'égard de la population du Donbass.

«Par ailleurs, la signification symbolique de cette décision se répercutera sans doute sur la future élection en Ukraine et ce d'autant plus que les résultats des sondages n'y sont pas favorables au Président sortant», a souligné l'interlocuteur de Sputnik.