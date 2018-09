À pied, à vélo, en voiture ou en articulation: le top 10 des records de vitesse

La vitesse fait palpiter de nombreux cœurs. Les médias relatent régulièrement les records établis dans ce domaine. Ceux-ci ne manquent pas et vont de la vitesse de la matière tombant dans un trou noir à celle de l'escalade d'un sommet du massif du Mont-Blanc, en passant par... la prononciation de syllabes. Voici un top dédié aux fans de l'extrême.

Il y a à peine une dizaine de jours, l'Américaine Denise Mueller-Korenek a établi un record du monde de vitesse à vélo, avec 295,6 km/h. Deux jours plus tard, c'est le record de vitesse à vélo en Europe qui était pulvérisé. Et qu'en est-il des records dans d'autres domaines? Au palmarès: voitures, motos et avions, mais aussi la vitesse de la matière tombant dans un trou noir et celle… de la prononciation de syllabes.

Une équipe britannique d'astronomes a publié le 20 septembre dernier dans le magazine Royal Astronomical Society un article où elle dit avoir détecté dans la galaxie lointaine PG211+143 de la matière tombant dans un trou noir à 30% de la vitesse de la lumière! Les astronomes de l'université de Leicester ont utilisé les données de l'observatoire XMM-Newton de l'Agence spatiale européenne (ESA) pour observer le trou noir.

© NASA Un trou noir

Le chanteur Eminem a pulvérisé en août dernier son propre record de vitesse de prononciation de syllabes. Selon le Journal de Montréal, lors de la sortie de la pièce Rap God en 2013, il avait enregistré 157 syllabes en 16,3 secondes, soit 9,6 par seconde, ce qui lui a valu une mention dans le Livre Guinness des records. Maintenant, il a pulvérisé son précédent record avec 123 syllabes en 12 secondes, soit 10,3 par seconde.

Un record un peu insolite établi par un avion de la Norwegian… malgré lui. Un Boeing 787 de la compagnie est arrivé avec une avance de 53 minutes sur l'horaire prévu en janvier 2018, a indiqué Le Parisien. En effet, grâce à des vents arrière de plus de 300 km/h, l'appareil a pu atteindre une pointe de vitesse de 1.248 km/h lors de son vol entre l'aéroport John Fitzgerald Kennedy à New York et Londres-Gatwick.

Combien de cœurs se mettent à battre plus fort en entendant parler du Nürburgring, ce circuit automobile situé en Allemagne. C'est donc chez lui que le constructeur allemand Porsche a prouvé qu'il construisait des voitures particulièrement rapides. En juillet dernier, il a pulvérisé le record absolu de vitesse sur le circuit. Au volant d'une 919 Evo, une automobile hybride de 1.160 chevaux, le pilote a enregistré un temps final de 5:19.546, améliorant le record précédent de 52 secondes, record qui n'avait pas été battu depuis plus de 35 ans.

Le kitesurfeur handisport Chris Ballois (privé d'avant-bras gauche depuis la naissance) a pour sa part battu le record du monde de vitesse sur le mille nautique. Lors de compétitions qui se sont déroulées entre le 25 juin et le 23 juillet 2018, il a enregistré une vitesse record moyenne de 35,78 nœuds, soit 66,26 km/h, sur le mille nautique (1.852 m). Ce record est d'autant plus marquant qu'il était jusque-là détenu par un valide, l'Anglais Rob Munro.

L'alpiniste suisse de 34 ans Dani Arnold a établi le 27 juillet dernier un nouveau record de vitesse en solo sur la face nord des Grandes Jorasses, dans le massif du Mont-Blanc. Il a escaladé la pointe Walker (4.208 mètres) en deux heures et quatre minutes.

«Je me sens incroyablement heureux et très fier de mon exploit, a-t-il déclaré, cité par la RTBF. Si on regarde en arrière, attendre si longtemps le bon moment, ça a vraiment payé.»

Avec une pointe de vitesse de 240 km/h, le cycliste britannique Neil Campbell a battu le record précédent, qu'il avait lui-même réalisé en juin. Il a été «assisté» dans son exploit par une Posrsche Cayenne Turbo qui l'a tracté jusqu'à la vitesse de 177 km/h avant de le «lâcher», tout en restant devant pour assurer la stabilité du cycliste et en dégageant l'air devant lui. Neil Campbell a alors appuyé sur les pédales pour signer une belle performance sur la base aérienne d'Elvington, dans le Yorkshire, en Angleterre, a précisé BFM TV.

Il y a à peine une dizaine de jours, le 16 septembre, l'Américaine Denise Mueller-Korenek a établi un nouveau record du monde de vitesse à vélo. Cette mère de trois enfants a atteint la vitesse de 295,6 km/h sur la route de Bonneville Salt Flats, un lac de sel asséché. Cette surface lisse et dense sans aucun obstacle est un bon endroit pour les courses expérimentales. Denise Mueller-Korenek a battu son propre record chez les femmes, établi en 2016. Cachée à l'abri derrière un dragster de 1.000 chevaux dont la cage lui a permis de profiter de son aspiration, elle est devenue la cycliste la plus rapide de tous les temps.

Côté deux roues, les exploits ne manquent pas non plus. À bord de sa Suzuki GSX-R Hayabusa à la cylindrée augmentée et équipée d'un turbo, le pilote Zef Eisenberg a battu en mai 2018 le record du monde de vitesse sur sable avec 324 km/h. Il a réalisé sa performance à Pendine qui est l'équivalent européen du lac salé de Bonneville.

Pour ce qui est des trains, le record est détenu par prototype du futur convoi japonais à sustentation électromagnétique nommé Maglev a enregistré une vitesse de 603 km/h qui a été maintenue pendant 10,8 secondes, a indiqué la compagnie Central Japan Railways.

Maglev doit être ouvert pour l'exploitation commerciale en 2027 et faire la liaison entre Tokyo et Nagoya, où il roulera toutefois «seulement» à 500 km/h.