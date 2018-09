Maroc, Algérie, Tunisie: lequel de ces pays est le plus sobre?

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a révélé un rapport sur la consommation mondiale d’alcool et notamment dans les pays du Maghreb. Le texte précise combien d’Algériens, de Marocains et de Tunisiens en boivent et évoque le pourcentage de la population qui n’y a jamais touché.

Le nouveau rapport de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a publié les chiffres sur la consommation d'alcool dans le monde.

Au Maroc, 97,4% des femmes et 91,6% des hommes ont déclaré n'avoir jamais touché à l'alcool.

97% des habitants du pays ont déclaré qu'ils n'avaient pas consommé d'alcool au cours des 12 derniers mois, selon l'étude.

Les Marocains ont ainsi bu 1,1 litre d'alcool par personne en 2016 tandis que les femmes en ont consommé 0,1 litre.

Il s'est également avéré que 90,1% des Algériens n'avaient jamais consommé d'alcool de leur vie, un taux encore plus élevé chez les Algériennes qui ont déclaré à 97% n'avoir jamais bu de boisson alcoolisée.

Dans le même temps, 96,8 % des Algériens n'avaient pas bu d'alcool au cours des 12 derniers mois.

Quant aux données de la consommation globale en 2016, un homme avait bu environ 1.6 litre d'alcool par an contre 0.2 litre pour une femme en Algérie sur la même période.

Quant à la Tunisie, 85,5% des hommes ont affirmé n'avoir jamais bu d'alcool contre 96,8% des femmes. Qui plus est, 91,1% des Tunisiens et 98,4% des Tunisiennes ont déclaré n'avoir pas touché aux boissons alcoolisées depuis un an au moins.

Les hommes ont bu 3,6 litres d'alcool par personnes et les femmes en moyenne 0 ,2 litre.

Le même rapport indique entre autres que la consommation par habitant la plus élevée du monde a été enregistrée en Europe. Les plus fortes réductions de la consommation d'alcool se sont produites en Russie, en Moldavie et en Biélorussie