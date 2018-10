Une maman girafe se bat contre des hyènes pour sauver son enfant blessé (photos)

Alors que des hyènes s’apprêtaient à attaquer une petite girafe grièvement blessée, sa mère a donné un violent coup de patte dans la tête de l’un des prédateurs, le tuant en un clin d’œil. Les photos de cette scène qui s’est déroulée en Afrique du Sud vendredi ont été prises par un touriste et publiées par le quotidien britannique The Daily Mail.

Les faits se sont déroulés vendredi dans le parc national Kruger en Afrique du Sud lorsqu'un touriste a filmé la scène d'une attaque de hyènes contre une girafe et son girafeau.

Le petit animal était grièvement blessé à une de ses pattes arrière alors que plusieurs prédateurs l'entouraient.

Alors qu'une hyène a couru vers le petit, sa maman a subitement sursauté et a donné un violent coup de pied dans la tête de son adversaire, l'achevant sur place.

Ensuite, la mère a laissé son enfant se reposer à l'ombre pour aller chercher de la nourriture. Cependant, à ce moment-là, deux hyènes sont sorties de derrière un buisson et ont couru vers le girafeau.

Le petit animal a eu peur et a réussi à s'enfuir sur ses trois pattes valides. Un instant plus tard, la maman girafe était de retour pour protéger son petit et en un temps record les hyènes se sont éloignées pour disparaître dans l'ombre, un peu plus loin.