D’une pyramide maya à une bûche de Noël de 1,5 km: neuf réalisations à base de chocolat

Le Salon du chocolat, qui touche à sa fin ce dimanche dans la capitale française, prouve encore une fois que les experts du chocolat n’en finissent plus de nous étonner et de nous séduire avec leurs nouvelles créations et inventions. Un aperçu délicieux des œuvres peu communes qui font saliver.

Paris a rassemblé sur cinq jours, du 31 octobre au 4 novembre, les passionnés de chocolat dans le cadre du rendez-vous mondial incontournable de tout gourmand qui se respecte: le Salon du chocolat. Depuis sa création en 1995, l'évènement s'est tenu au long de 224 salons, totalisant 27.000 participants issus de 16 pays et 10,5 millions de visiteurs. Voici quelques exemples de véritables chefs d'œuvre en chocolat.

Ma cabane… en chocolat

Une véritable maison de 18 m2, toute en chocolat, a été présentée au Salon 2018. Réalisée par Jean-Luc Decluzeau, artiste artisan-chocolatier depuis 30 ans, elle a été conçue avec 1,5 tonne de chocolat en 4 mois. Garnie de 15.000 guimauves au chocolat, elle renferme des armoires, une table basse et autres décorations… en chocolat bien évidemment.

La religieuse, pâtisserie française emblématique

Autre surprise pour les visiteurs du Salon, une religieuse de quatre mètres de haut. Un défi immense relevé par le chef Jeffrey Cagnes et son équipe, composée de 17 personnes. Les pâtissiers ont eu besoin d'une centaine d'heures de travail pour agglutiner les 5.000 éclairs les uns aux autres et ont, pour ce faire, utilisé 300 kg de chocolat ainsi que 400 kg de crème chantilly.

Haute couture et prêt-à-porter

Salon du chocolat 🍫 😻Paris 🇫🇷 pic.twitter.com/79vQfuHrjl — Kana Nagasawa (@kn_mjcsx) 1 novembre 2018​

Le Salon a également présenté un défilé de mode, plus précisément de robes. Comme vous l'aurez deviné, le tout était en chocolat.

Sans oublier les chaussures et les sacs à main.

Vive Pâques!

Le Golden Speckled Egg figure dans le Livre Guinness des records parmi les chocolats les plus chers au monde. Il a été vendu lors d'un gala de charité à Londres, le 20 mars 2012, pour la modique somme de 7.000 livres sterling. Recouvert d'une feuille d'or comestible, l'œuf a été réalisé à partir d'Amedei, un chocolat d'une entreprise italienne de luxe, puis empli de chocolats et de truffes et enfin orné d'une douzaine de petits œufs.

Golden Speckled Egg

(السعر: 11.107 دولارات)

تتألف هذه من لحاء ذهبي قابل للأكل وشوكولاتة amedei المحشوة بالكمأة والشوكولاتة المطرزة pic.twitter.com/5RL7vUkib7 — candy days كاندي ديز (@candydays2) 10 avril 2017​

Un œuf de Pâques géant a été réalisé à Bariloche, la capitale du chocolat surnommée la Suisse de l'Argentine.

L'éclair, l'incontournable du patrimoine pâtissier français

Le record du plus long éclair au chocolat au monde a été battu à Verviers https://t.co/gcfTFZXN23 pic.twitter.com/14UKn7XkzA — Metro Belgique (@metrobelgique) 24 octobre 2016​

Le plus long éclair au chocolat au monde a été réalisé en Belgique, en 2016. La pâtisserie a nécessité pas moins de 750 kilos de beurre, 2.000 œufs, 50 kilos de farine et 300 litres de lait. Certifiée par un huissier, cette pâtisserie de 676 mètres de long n'est pas entrée au Livre Guinness des records, faute d'avoir effectué les démarches administratives, avait précisé RTL.

La bûche de Noël, la pâtisserie qui fait partie des traditions familiales

#telethon2014 #Vernon La plus grande bûche de Noël du monde désormais à déguster. pic.twitter.com/9vZ5Yo8YZI — Pascal Punel (@PascalPunel) 6 décembre 2014​

1.427,77 mètres de long et plus de 8 centimètres de diamètre: cette bûche de Noël a été réalisée le 6 décembre 2014, à Vernon, dans l'Eure, et a pulvérisé le dernier record officiellement homologué par le Livre Guinness, 1.068 mètres pour une bûche faite à Shanghai en décembre 2011.

Des œufs en chocolat, des lapins en chocolat… Et pourquoi pas un train?

En 2012, un artisan chocolatier belge a dévoilé à Bruxelles un train miniature réalisé entièrement en chocolat. Long de 34 mètres, le convoi a été homologué dans le livre Guinness. Sa préparation a nécessité 1.250 kilos de chocolat et plus de 700 heures de travail.

Retour aux sources

Le cacao étant traditionnellement utilisé et cultivé sur le continent américain, ce n'est donc pas un hasard si, dans le cadre d'un grand concours de sculptures en chocolat organisé en 2012, une équipe de pâtissiers français a réalisé une véritable pyramide maya en chocolat de 8.273 kg. Composée de plusieurs étages, elle accueille même de petits personnages, eux aussi réalisés en chocolat. Selon une information du Salon du chocolat de Paris 2012, cette réplique de la pyramide de Teotihuacan est inscrite dans le Livre Guinness des records.