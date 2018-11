Quelles villes d’Europe sont les plus et les moins polluées?

Cherchant à évaluer la qualité de vie dans les villes européennes en fonction de leur situation écologique, le portail numbeo.com a réalisé le classement Pollution Index 2018 Mid-Year.

Parmi les villes les plus polluées, la première place est attribuée à la ville macédonienne de Tetovo. Elle est talonnée par la ville italienne de Naples ainsi que par la capitale de la République de Macédoine, Skopje.

Dans le top-10 des villes européennes les plus polluées on retrouve Tirana, la capitale de l'Albanie, la ville italienne de Turin, la capitale roumaine Bucarest et la capitale et plus grande ville de Bosnie-Herzégovine, Sarajevo. Plus loin on trouve la ville polonaise de Cracovie, la ville bulgare de Plovdiv ainsi que Kiev, la capitale ukrainienne.

En revanche, parmi les villes les plus favorables à la vie dans les meilleures conditions écologiques existantes, on retrouve Helsinki, en Finlande, Reykjavik, en Islande et Zurich en Suisse.