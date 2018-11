Voici les pays où les crimes ne sont vraiment pas monnaie courante

Des chercheurs d’une association britannique ont analysé les destinations touristiques les plus populaires, concluant que l’Islande était le pays le plus sûr au monde pour les voyageurs.

L'association britannique de consommateurs Which a dressé une liste des pays les plus sûrs au monde pour les touristes. Des chercheurs ont analysé une vingtaine de directions parmi les plus populaires auprès des touristes les classant par leur taux de criminalité, les risques pour la santé, la probabilité d'attentats, ainsi que les catastrophes naturelles.

L'Islande a donc été considérée comme le pays le plus sûr au monde en ce qui concerne le taux de criminalité. D'après les statistiques, 26 personnes ont été tuées en Islande depuis 2000, donc, deux personnes par an en moyenne. Parmi les trois leaders du classement figurent aussi les Émirats arabes unis et Singapour.

D'après l'association Which, certains pays du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord sont considérés comme plus sûrs sur plusieurs points que les pays occidentaux. En guise d'exemple, les chercheurs ont révélé que le taux de criminalité en Jordanie était plus bas que dans des pays comme l'Italie, la France et les États-Unis.

En bas de la liste se trouvent les pays suivants: la Turquie, l'Afrique du Sud et la Thaïlande, qui sont considérés comme les plus dangereux pour les touristes. Les raisons principales de cette conclusion est le haut taux de criminalité, ainsi que la forte probabilité de tomber malade.