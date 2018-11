Les anges à demi-nues de Victoria’s Secret seraient dans le viseur des féministes

Depuis plus de deux décennies, les mannequins à demi-nues de Victoria's Secret sont considérés comme l'idéal de la féminité et un parangon de la sexualité. Cependant, avec l'avènement de l'époque de l'égalités des sexes, il devient de plus en plus difficile aux mannequins de rester des symboles de la beauté, ce qui pousse la société fidèle à ses principes à apporter certaines modifications à ses règles d'or.

À titre d'exemple, on pourrait se souvenir du dernier Fantasy Bra, un soutien-gorge bijou unique, présenté au grand public le 8 novembre à New York par le mannequin suédois Elsa Hosk. Baptisée «Dream Angels» et coûtant environ un million de dollars, la lingerie est composée de topazes, de 2100 diamants et d'argent, créature de l'Atelier Swarovski née de 950 heures de travail.

Créé tous les ans à partir de 1996, c'est le premier soutien-gorge en pierres précieuses confectionné sous forme d'un bra plutôt sportif et sans aucun effet push-up, comme cela avait toujours été le cas.

Les modèles précédents étaient notamment moins confortables et souvent plus chers, comme par exemple le Red Hot Fantasy Bra, dont le prix s'élevait à 15 millions de dollars.

Cependant, l'hégémonie sur le marché de la séduction féminine de Victoria's Secret connaît ces derniers temps des difficultés suscitées par la popularité croissante de mannequins plus size et du body positive.

«Victoria's Secret n'a toujours pas compris que les campagnes de marketing hypersexuelles offensaient les femmes et les ventes décevantes des vacances en sont la preuve la plus flagrante. D'autres détaillants comme Abercrombie & Fitch et American Apparel ont rappelé le sexy, mais Victoria's Secret refuse de changer.», a écrit Forbes en 2016.

«Internet a été partie prenante de son succès et sera maintenant l'un des artisans de sa chute», a dit à propos de VS le portail informatique Hypebae en 2018. Le média a ainsi souligné que la marque a trop longtemps dédaigné des sujets d'actualité pour les femmes modernes comme par exemple le féminisme, le mouvement # MeToo, l'émergence de mannequins plus size et d'autres mannequins «inhabituels».

Victoria's Secret est en outre souvent critiqué pour négliger les mannequins «de couleur», bien qu'il y ait des anges à peau noire et foncée. A titre de comparaison, en 22 ans d'existence de Fantasy Bra, il n'a été présenté par des mannequins «de couleur» que cinq fois.

Qui plus est, la lingerie est conçues uniquement pour des femmes de petit format et n'a pas de spécimens pour les demoiselles aux formes généreuses.

Des responsables de la société ont récemment mis les points sur les i en déclarant que VS ne voulait pas changer pour répondre aux besoins de tous les clients potentiels et préférait rester fidèle à ses principes. Pour la même raison, les mannequins transgenres ne défilent pas sur les podiums avec des ailes séduisantes accrochées au dos.

© AP Photo / Francois Mori Les mannequins de Victoria's Secret engloutissent des burgers après le défilé

Victoria's Secret insiste toutefois sur le fait que son défilé annuel est visionné par un milliard de téléspectateurs dans 190 pays à travers le monde, ce qui signifierait que la marque a su garder ses partisans.

Victoria's Secret veut devenir plus moderne, en le faisant cependant à sa manière. Le résultat d'une telle ligne sera facile à évaluer d'après son rapport financier annuel pour 2019.