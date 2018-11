Un requin de 4 mètres mord un kayak et envoie le pagayeur à l’eau

Un requin tigre long de quatre mètres a mordu un kayak, envoyant le pagayeur à l'eau, au large de la Sunshine Coast, en Australie, rapporte le Sydney Morning Herald.

Selon les sauveteurs, l'homme naviguait à une distance d'environ 1,5 kilomètre des côtes, lorsque le requin l'a fait tomber de son kayak ce jeudi matin.

«Apparemment, il a mordu le kayak», indique la police.

© AFP 2018 Carl de Souza En Australie, un requin de trois mètres saute hors de l’eau près de surfeurs

Elle a ajouté que le requin était toujours accroché au kayak lorsque l'homme a réussi à remonter à bord.

«Le kayak a été percé et semblait en train de couler, mais une poche d'air à l'avant l'empêchait de couler», a noté le sergent Bates. Le requin a tourné dans les environs pendant un certain temps avant de disparaître, et n'est plus revenu.

Le pagayeur a été sauvé par un autre kayakiste qui est venu à son aide en le prenant à son bord. Il n'a pas reçu de blessures graves et a été transporté jusqu'à la côte.