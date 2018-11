Le sort des évêques orthodoxes enlevés en Syrie est inconnu, selon un métropolite russe

Arrivé dans la capitale syrienne pour rencontrer Jean X, le patriarche d'Antioche, et pour célébrer le 60e anniversaire de la mission de l'Église orthodoxe russe à Damas, le métropolite Hilarion a évoqué le sort de deux évêques orthodoxes enlevés en 2013 en Syrie par des terroristes.

Dmitri Vinogradov L'Église orthodoxe russe souhaite participer activement à la reconstruction de la Syrie

«De nombreux chrétiens ont souffert ces dernières années et beaucoup ont disparu. Parmi eux figure votre frère Paul, métropolite d'Alep, qui il y a plus de cinq ans a disparu avec le métropolite Ignace Ibrahim de l'Église syriaque orthodoxe. Nous ne savons rien de leur sort. Mais nous continuons de prier pour les deux métropolites. Nous prions pour eux comme pour les vivants. Et nous espérons qu'un miracle se produira et qu'ils nous reviendront», a-t-il souligné.

La mission de l'Église orthodoxe russe auprès du patriarcat d'Antioche a été inaugurée à Damas en 1958. À cause des actions armées, la mission a dû quitter la paroisse de Saint Ignace d'Antioche et a été transférée en 2013 à Beyrouth. En 2017, la mission est rentrée à Damas.