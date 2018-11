La participante russe de Miss Univers 2018 prépare un sublime «cadeau» pour le jury

© Sputnik . Ramil Sitdikov La gagnante du concours Miss Russie 2018 en photos

Dans le cadre de la prestigieuse compétition de beauté Miss Univers qui aura lieu dans la capitale thaïlandaise en décembre, la participante russe Ioulia Polyatchikhina doit présenter un objet représentant la Russie. La jeune femme a fait savoir à Sputnik qu'elle avait choisi une matriochka en cristal.

«Lors du concours, il y aura une journée consacrée au lot que les participantes devront ramener de leur pays. Une matriochka en cristal a été fabriquée pour moi. Je la prendrai à Bangkok et devrai en parler et la présenter le mieux possible. Maintenant, on termine pour moi le costume traditionnel russe que je porterai au concours», a souligné Ioulia Polyatchikhina.

Ioulia se rendra à Bangkok le 28 novembre. Avant le concours, elle est obligée de participer à une formation intensive qui durera deux semaines.

«Officiellement, je n'ai reçu aucune information, mais je peux imaginer comment cela va se dérouler d'après les récits d'anciennes participantes», a-t-elle raconté.

D'après Ioulia, les jeunes femmes devront apprendre des danses et faire filmer leur présentation. En outre, il y aura une journée où les participantes devront rencontrer le jury, parler avec lui et répondre à ses questions.

La finale du concours Miss Univers aura lieu le 17 décembre dans la capitale thaïlandaise, Bangkok. La Russie sera représentée par Ioulia Polyatchikhina, gagnante de Miss Russie 2018.