«Rentre chez toi»: prise pour une musulmane, une Australienne en foulard se fait insulter

Erin Murphy, une habitante de l'est de l'Australie, occupait le siège passager de la voiture que conduisait son mari, lorsqu'un adolescent à moto les a dépassés en criant «Rentre chez toi!» à la jeune femme à peau blanche qui portait un foulard pour se protéger du soleil après une opération de retrait de plusieurs grains de beauté.

«J'étais ahurie. J'étais en colère et frustrée, a-t-elle confié à Daily Mail Australia. Je ne connais pas ce jeune homme et il ne me connaît pas. Ils n'a pas le droit de m'humilier simplement parce que je porte un foulard sur la tête pour me protéger du soleil, car cela ne me rend pas automatiquement musulmane.»

© Sputnik . Ramil Sitdikov Le port du hidjab serait-il vraiment une prescription coranique?

La jeune femme est athée, mais son père est un Irlandais converti à l'islam et elle a deux amis musulmans . Après avoir posté l'histoire de sa mésaventure sur Facebook, elle a reçu de nombreux témoignages de soutien de la part de femmes musulmanes.

«Malheureusement, c'est ce que beaucoup de femmes musulmanes traversent tous les jours en espérant que cela cesse un jour», a écrit l'une d'elles.

«Bien que je sois moi-même athée, les gens ont le droit d'être religieux», a fait remarquer Erin Murphy.

Mme Murphy a ajouté qu'elle n'était pas en colère contre le jeune homme, qui semblait avoir entre 15 et 16 ans.

«Je ne suis pas nécessairement en colère contre lui. Je suis en colère contre la société qui a diabolisé les étrangers», a-t-elle conclu.