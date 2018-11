Arroseur arrosé: quand une victime fait fuir son agresseur (vidéo)

Un homme avide de gain rapide et facile qui roulait en moto avec un compère a abordé une jeune femme, Sabrina Leite, qui se trouvait devant sa maison à Manaus, au Brésil, selon Metro. Il lui a ordonné de lui donner son smartphone, mais la victime semblait vouloir faire autre chose de son portable. Non seulement elle ne s'est pas laissée intimider, mais en plus elle a refusé net d'obtempérer. Le voleur ne s'attendait visiblement pas à ce qu'elle puisse lui tenir tête et, encore moins, à ce qu'il doive prendre la fuite.

Après l'avoir rattrapé, la jeune femme l'a plaqué au sol. L'homme s'est débattu et s'est efforcé de se libérer de son emprise, mais en vain. En effet, la jeune fille suit des cours de jiu-jitsu depuis quatre ans et l'a tout de suite prévenu qu'elle pourrait lui casser le bras. Sabrina a immobilisé le voyou qui poussait des cris de douleur et a réussi à le maintenir au sol pendant une vingtaine de minutes, jusqu'à l'arrivée de la police.

Elle a déclaré plus tard qu'elle avait agi de manière impulsive.

«J'ai vu qu'ils n'avaient pas d'armes et c'est pourquoi je l'ai fait. S'ils avaient été armés, je n'aurais jamais réagi», a-t-elle indiqué.