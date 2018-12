Les produits capables de provoquer le cancer sont…

Selon l'Organisation mondiale de la Santé, une personne sur six meurt du cancer. En 2018, les maladies oncologiques ont tué 9.6 millions de personnes. Pour des experts, la malnutrition serait à l'origine d'un tiers de ces maladies.

D'après l'oncologue Natalya Sukortseva, qui a accordé un entretien à Sputnik, le sucre et les édulcorants artificiels seraient en tête de liste des produits dangereux. Une consommation excessive de sucre raffiné pourrait entraîner des maladies chroniques du système endocrinien et cardiovasculaire et l'obésité. Les boissons qui les contiennent seraient très toxiques. Elles seraient même le déclencheur de la croissance de cellules malignes, elles-mêmes à l'origine des cancers de la gorge, de l'œsophage et de l'estomac.

Mais il ne s'agit là pas que du sucre. Fin 2015, le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) avait reconnu certains produits de charcuterie et de viande transformée comme étant cancérigènes. Selon les experts du CIRC, leur consommation régulière conduirait au développement du cancer colorectal.

Les produits riches en matières grasses contribueraient à l'apparition de tumeurs malignes agressives et augmenteraient leur vitesse de croissance de près de cent fois, comme le montrent des expériences sur des souris génétiquement modifiées

D'après des scientifiques français et brésiliens, le cancer ne serait pas causé par des produits spécifiques, mais d'avantage par le mode de préparation de ces produits. La cause de l'oncologie proviendrait de ce qu'on appelle les aliments ultra-transformés comme les produits de boulangerie, les snacks, les boissons gazeuses, les céréales sucrés et d'autres.

Néanmoins, les spécialistes soulignent que les mécanismes de l'apparition des tumeurs malignes ne sont pas touts entièrement étudiés. Généralement, les maladies oncologiques sont le résultat de coïncidence de plusieurs facteurs comme les mutations génétiques, une mauvaise écologie, les troubles de l'alimentation et le mauvais hygiène de vie.