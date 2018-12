Jackie Chan révèle des faits choquants sur sa vie dans ses mémoires

Le célèbre acteur Jackie Chan se confesse dans ses mémoires publiées le 4 décembre aux États-Unis. Les révélations pourront surprendre même ses fans les plus fidèles. L’acteur a notamment reconnu être un père horrible et mal se comporter avec les femmes.

Jackie Chan avoue dans ses mémoires Never Grow Up (Ne jamais grandir) avoir été une personne horrible dans sa vie privée, en traitant mal les femmes, en étant un père horrible, en ayant conduit sous l'emprise de l'alcool, ainsi qu'avoir jeté son bébé dans un excès de rage lors d'une dispute familiale, relate le quotidien britannique The Daily Mail.

© REUTERS / MARIO ANZUONI Après cinq décennies et 200 films, Jackie Chan remporte «finalement» un Oscar

«Après une vie dans la pauvreté, l'argent te donne une sorte de confiance en soi. J'adorais quand j'avais beaucoup de monde autour de moi, chaque fois que j'étais à table avec beaucoup de compagnie. Il y a 10 ans, j'ai dépensé deux millions de dollars en un an afin de régaler mes amis. J'ai aussi offert des cadeaux extravagants: des montres, des voitures, des vestes en cuir faites main, des cartons de vin cher», raconte Jackie Chan dans ses mémoires.

Il raconte qu'au début de sa carrière il a dépensé d'énormes sommes d'argent dans des jeux d'argent et avec des prostituées. En outre, il se souvient de son attitude atroce envers sa première copine. D'après lui, quand il était en route pour la maison s'apercevant qu'elle était là et l'attendait, il repartait afin de ne pas passer du temps avec elle.

«Je me suis comporté tellement mal à cause de mes incertitudes profondes. Depuis mon enfance, j'ai été méprisé par des enfants de familles riches», explique l'acteur dans son livre.

Dans ses mémoires, il raconte son comportement envers sa première femme, Joan Lin, actrice taïwanaise, et son fils, pour lesquels il avoue ne pas avoir été ni un bon mari, ni un bon père. Il raconte qu'ils ont vécu beaucoup de drames familiaux car, de surcroît, il était infidèle et a eu une aventure à côté. Lors d'une dispute, il a saisi leur bébé Jaycee et l'a lancé à travers toute la chambre dans un excès de rage.

«J'étais égoïste et je ne savais pas comment m'entendre avec les autres personnes. J'étais aussi très influençable.»

Il a reconnu avoir été très mal entouré il fut un temps, donc il considère que de nombreuses personnes ont profité de sa générosité.

L'acteur est surtout reconnu pour ses performances spectaculaires dans de nombreux films d'arts martiaux qui lui ont fait gagner le respect et l'admiration du public.