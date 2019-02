Des pâtisseries très peu ordinaires de Saint-Pétersbourg (photos)

En voyant ce panier d'ailes de poulet KFC apparemment très croustillantes, cette assiette de salade Olivier ou ce plat rempli de raviolis russes, on ne penserait pas qu’il s’agisse de gâteaux. Pourtant, ce sont bien des pâtisseries, faites et vendues par une jeune Pétersbourgeoise qui a parlé à Sputnik de son parcours professionnel.

Designer-architecte de formation, Alyona-Fonya, pseudonyme de la pâtissière de Saint-Pétersbourg qui confectionne des tartes et des gâteaux tout à fait extraordinaires, a raconté à Sputnik avoir fréquenté dans son enfance les cours de dessin d'une école des beaux-arts avant de chercher sa vocation.

«À la cafétéria où je travaillais, les desserts m'ont tellement ravie que maintenant j'en fais moi-même», a expliqué l'interlocutrice de l'agence.

Et d'ajouter qu'après avoir choisi un métier à son goût, elle avait osé se faire embaucher par un grand chef cuisinier.

«Faute d'argent pour m'inscrire à des cours et faute de connaissances, sauf celles pour faire des crêpes ou des gâteaux primitifs, j'y ai accepté de faire la vaisselle et d'accomplir tout le travail rebutant pour qu'on me permette seulement d'observer la préparation des pâtisseries du moins par-dessus l'épaule. Ainsi, j'ai appris les bases du métier pour poursuivre par moi-même mon apprentissage, ayant trouvé les ressources nécessaires», a poursuivi la jeune fille.

Elle dit pouvoir faire des tartes garnies de fleurs ou en forme de personnages de dessins animés, mais son point fort, ce sont sans doute les tartes qui ressemblent à des plats de fast food ou de cuisine traditionnelle.

«Quand je ne faisais que m'initier au métier de pâtissier confiseur, je pensais que je ferais des tartes décorées de fleurs et de baies, mais un jour, on m'a demandé de faire une tarte en forme de panier KFC. Elle ressemblait à s'y méprendre au véritable panier KFC et les commandes se sont mises à pleuvoir», s'est souvenue Alyona-Fonya.

Elle a avoué à Sputnik vouloir écrire un livre et ouvrir sa propre enseigne.