Une icône du végétarisme remet en cause les bienfaits du régime vegan, ça passe mal

Dans une vidéo «Am I Still Vegan?» (Suis-je encore vegan?») de 16 minutes, le youtubeur Tim Shieff a annoncé avoir remis en cause les bienfaits du régime vegan et réintégré la viande dans son alimentation après avoir mangé des œufs crus et du saumon en novembre dernier.

Comme l'a expliqué le jeune homme, ces trois dernières années, sa santé s'est beaucoup détériorée. Selon le sportif, il souffrait de fatigue, de dépression, ainsi que de problèmes de concentration et digestifs. C'est pourquoi il a pris la décision de consommer des protéines animales.

En conséquence, ses nombreux fans ont qualifié son comportement de «trahison» et de «lâcheté».

Il a également expliqué avoir dû quitter l'entreprise végétarienne de vêtements ETHCS qu'il avait fondée.