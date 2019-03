Une Française noire expulsée d'un restaurant en Turquie à cause de son «odeur» (vidéo)

Une vidéo publiée sur Instagram par la militante féministe et fondatrice du magazine électronique Reines des Temps Modernes Wendie Zahibo laisse penser que les personne d'origine africaine ne sont pas toujours les bienvenues dans certains restaurants d'Istanbul.

La vidéo montre notamment un dialogue en anglais entre la femme et un employé du restaurant. Il en ressort que l'homme vient de demander à Mme Zahido et à la personne qui l'accompagne et qui tourne la vidéo de quitter le restaurant à la demande du patron de ce dernier à cause de «leur odeur». Très étonnée, la femme veut savoir de quelle odeur il s'agit précisément, ce à quoi le serveur lui répond qu'il ne le savait pas mais que c'était elles qui devaient le savoir.

Dans le texte qui accompagne la vidéo, la femme dit ne pas avoir de mots pour exprimer ses émotions suite à ce qu'elle a qualifié d'«injustice». Elle a également fait allusion à la chanson de Nina Simone «To Be Young, Gifted and Black» dans laquelle la chanteuse appelle les Afro-Américains à être fiers de leurs origines.

«Se voir demander de quitter un restaurant (après avoir dîné bien sûr et juste avant de régler l'addition) car votre odeur de Noir dérange! L'injustice de l'expérience! Je n'ai même pas les mots pour exprimer ce que j'ai ressenti à ce moment. Toutes les émotions qui sont passées dans ma tête, dans mon corps. J'ai juste cette petite phrase qui tourne en rond dans ma tête. To be black and gifted!!! [être Noir et doué, ndlr] Turquie >> Istanbul!», a-t-elle écrit.

Des internautes lui ont déjà exprimé leur soutien tout en condamnant l'attitude raciste des employés des restaurants envers les personnes d'origine africaine.

D'habitude je ne partage pas tous les trucs racistes que je vois passer sinon on n'a pas fini de pleurer… Mais là c'est chaud. Il y a Wendie Zahibo, créatrice de @HelloRTM qui est actuellement à Istanbul et à qui on a dit de sortir d'un restaurant à cause… de son odeur! pic.twitter.com/DwM1D1Exxi — Jennifer Padjemi (@jenniferpadjemi) 18 марта 2019 г.

De tout cœur avec Wendie Zahibo Caribéenne et Reine des Temps Modernes! @HelloRTM #Racisme https://t.co/QatNxHKkVl — I Am Karibbean 🎭☀️🌴❤️ (@IAmKaribbean) 18 марта 2019 г.