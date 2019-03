Entre John Travolta et Moscou, une nuit d’amour qui n’en finit pas

John Travolta dit aimer la littérature et la peinture russes et souhaite revivre une belle soirée qu’il a jadis vécue dans la capitale russe, dans une interview à RIA Novosti.

La star hollywoodienne John Travolta est revenue à Moscou 15 ans après sa dernière visite. Il a fait part à RIA Novosti de ses impressions sur la Russie et a expliqué pourquoi il aimait ce pays.

«Il neigeait, c'était minuit, j'étais un peu ivre, j'étais assis dans un restaurant ici à Moscou, il y avait du caviar et de la vodka. Derrière les vitres, une belle vue sur une église et une splendeur tout autour!», a raconté l'acteur, avant d'avouer qu'il souhaitait revivre une telle nuit.

L'Américain dit aimer l'art russe, et notamment les écrivains comme Tchékhov et Dostoïevski et les peintres comme Kandinsky et Malevitch. «La Russie a de quoi être fière», a-t-il souligné.

John Travolta est arrivé à Moscou pour participer à la remise de prix dans le domaine de l'art classique BraVo.